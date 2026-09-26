¡Eric García, baja en el calentamiento de Wembley!

Eric García se convierte en la primera baja de España durante esta concentración. El defensa del Barcelona sufrió molestias en la rodilla izquierda durante el calentamiento previo al duelo ante Inglaterra y tuvo que dejar su puesto en el once a Marc Pubill

El defensa del Barcelona tuvo que abandonar el calentamiento previo al encuentro en Wembley después de notar molestias en su rodilla izquierda. Eric García estaba previsto como titular, pero Marc Pubill ocupó finalmente su puesto en el once de Luis de la Fuente. España afrontó su estreno ante Inglaterra con un contratiempo de última hora. Eric García se convirtió en la primera baja de la concentración después de no poder disputar el encuentro en Wembley por unas molestias en la rodilla izquierda.

El futbolista del Barcelona estaba llamado a ocupar el lateral derecho en el once de Luis de la Fuente. Sin embargo, durante el calentamiento previo al encuentro notó unas molestias que terminaron apartándole del partido. La RFEF confirmó su ausencia poco antes del comienzo del duelo. Su lugar en el equipo lo ocupó finalmente Marc Pubill, que pasó a formar parte del once titular para enfrentarse a Inglaterra en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

Un problema de última hora para De la Fuente

La baja de Eric García supone un nuevo contratiempo para Luis de la Fuente en una posición especialmente castigada durante esta concentración. El seleccionador había elegido al jugador azulgrana para ocupar el lateral derecho después de las bajas de Marcos Llorente y Pedro Porro, ambos retirados de la selección. La situación se había complicado todavía más con la ausencia de Iván Fresneda, que quedó descartado antes del encuentro.

Eric García aparecía así como una de las soluciones para una posición en la que España ha tenido que realizar varios movimientos. El futbolista del Barcelona había sido elegido para formar parte del equipo titular, pero las molestias aparecieron justo cuando los internacionales realizaban los últimos ejercicios antes del pitido inicial. El contratiempo obligó a De la Fuente a modificar sus planes cuando apenas quedaban minutos para el comienzo del partido.

Marc Pubill, titular en Wembley

Ante la ausencia de Eric García, Marc Pubill recibió la oportunidad de estrenarse como titular en un escenario de máxima exigencia. El lateral pasó a ocupar el carril derecho y completó una defensa formada por Cubarsí, Laporte y Cucurella.

El cambio se produjo justo antes de uno de los partidos más esperados de esta ventana internacional. España visitó Wembley para medirse a Inglaterra, en un encuentro que también suponía una cita especial para la selección después de conquistar el Mundial.

El equipo español presentó además sobre su camiseta las dos estrellas que acreditan sus títulos mundiales, en una noche marcada por el regreso a la competición tras el éxito internacional.

El once de España en Wembley

Finalmente, España saltó al césped de Wembley con Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres. El encuentro supone además el estreno de las dos estrellas de campeona del mundo para La Roja en un escenario de máxima exigencia. La selección española afronta así el duelo ante Inglaterra con un cambio obligado antes incluso de que comenzara a rodar el balón.

Ahora queda pendiente conocer el alcance exacto de las molestias de Eric García y si podrá estar disponible para los próximos compromisos de la selección.