Pedri señala el gran error del Barcelona en el Clásico, pero sigue confiando: "No hemos hecho un gran partido, pero una Liga no se queda aquí"

Pedri hizo autocrítica tras la derrota del Barça ante el Real Madrid en el Clásico y señaló las pérdidas de balón y los errores defensivos como claves del resultado. El canario lamentó no poder regalar una victoria a la afición, pero recordó que la Liga todavía es muy larga

La derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada dejó un mensaje claro de uno de los futbolistas más importantes para Hansi Flick. Pedri no buscó excusas después del 1-2 en el Spotify Camp Nou y reconoció que el conjunto azulgrana estuvo por debajo de lo esperado, especialmente antes del descanso. Después del encuentro, el canario repaso en DAZN los errores que fueron los que condenaron al equipo y su foco estuvo centrado en lo que les quedaba por delante.

El centrocampista admitió que el Barcelona no consiguió imponer su juego durante los primeros 45 minutos y que los fallos terminaron pasando factura ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades. Aunque los azulgranas reaccionaron tras el paso por vestuarios y llegaron a igualar el marcador por medio de Raphinha, un último gol inesperado del Real Madrid acabó decidiendo el encuentro a favor de los blancos.

Pedri no esconde los problemas del Barça

El internacional español fue contundente al valorar el rendimiento colectivo. Lejos de escudarse en la importancia del partido o en el resultado, reconoció que el equipo no estuvo a la altura de lo que exigía un encuentro de estas características. "En general no hemos hecho un gran partido, en la primera parte no hemos sido nosotros, hubo muchas cosas que podíamos hacer mejor", explicó en DAZN. Pedri también valoró la mejoría que experimentó el Barcelona tras el descanso, aunque lamentó que el esfuerzo no fuese suficiente para evitar la derrota.

El problema, a su juicio, estuvo en la forma de defender una de las principales armas del Real Madrid. Los azulgranas conocían el peligro que podían generar los blancos al recuperar el balón y encontrar espacios, pero no consiguieron frenar una de esas acciones cuando el marcador volvía a estar igualado. "En la segunda empatamos y en esa transición que sabíamos que podían hacer, pero que no defendimos bien, hacen el segundo", señaló el futbolista canario. Una explicación que resume la frustración azulgrana: el equipo había logrado meterse de nuevo en el partido, pero terminó pagando un nuevo desajuste defensivo.

Las pérdidas y la falta de ritmo, en el punto de mira

Pedri también puso el acento en los errores cometidos durante la primera mitad. El Barcelona tuvo dificultades para mover el balón con la velocidad necesaria y acumuló pérdidas que facilitaron el trabajo del conjunto madridista. Para el centrocampista, ese tipo de concesiones resultan especialmente peligrosas cuando enfrente está un equipo con capacidad para castigar cada desajuste. "En la primera parte fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y esas cosas se pagan", reconoció. El canario no escondió que el equipo necesita corregir esos aspectos para recuperar su mejor versión y evitar que se repitan situaciones como la vivida en el Clásico.

La reacción después del descanso dejó una lectura algo más positiva, pero no borró las carencias que habían aparecido anteriormente. El Barça encontró el empate y dispuso de momentos en los que pudo discutirle el encuentro al Real Madrid, aunque volvió a quedarse sin premio. Por eso, Pedri insistió en la necesidad de aprender de la derrota. "Hay que mejorar para seguir", resumió, consciente de que el equipo deberá recuperar sensaciones después de una semana exigente y de dos resultados que han dejado dudas en su rendimiento.

Un mensaje para la afición y una advertencia sobre la Liga

La decepción también tuvo un componente emocional. El Barcelona afrontaba el Clásico con la ilusión de celebrar una victoria ante su público, pero terminó viendo cómo su máximo rival se llevaba los tres puntos. Pedri reconoció que el vestuario estaba dolido por no haber podido brindar ese triunfo a los aficionados. "Queríamos dedicárselo a la afición, no pudo ser", lamentó. Sin embargo, el centrocampista quiso evitar que el resultado se interprete como un golpe definitivo en la lucha por el campeonato. "Son tres puntos, una Liga no se gana aquí", recordó. El mensaje del canario apunta a pasar página cuanto antes, corregir los errores y mantener la perspectiva en una competición en la que todavía queda mucho camino por recorrer.

El Clásico deja, por tanto, deberes para el Barça. La autocrítica de uno de sus referentes señala la falta de ritmo, las pérdidas de balón y los problemas para contener las transiciones del Real Madrid como aspectos que deben mejorar. La derrota duele especialmente por el escenario y el rival, pero Pedri tiene claro que la temporada no se decide en una sola noche.