Xavi Espart enciende las alarmas en el Barcelona y agrava los problemas defensivos en el Clásico

Xavi Espart enciende las alarmas en el Barça tras pedir el cambio en el Clásico por un golpe en la rodilla derecha. Su lesión agrava los problemas defensivos azulgranas. Entra por él Balde

Nuevo contratiempo en el Clásico para el Barcelona. Xavi Espart, que había sido titular frente al PSG en la Champions League, no podrá continuar en el partido ante el Real Madrid y solicitó el cambio cuando apenas se había superado la media hora de juego. El lateral derecho se dejó caer sobre el césped después de sufrir un golpe en la rodilla derecha durante una acción con Tchouaméni.

El futbolista de la cantera azulgrana tuvo claro desde el primer momento que no podía seguir. En lugar de probarse sobre el terreno de juego para comprobar si las molestias remitían, avisó rápidamente al banquillo para que se preparase su sustitución. A la espera de conocer el alcance exacto del problema físico, su salida supone un nuevo quebradero de cabeza para el cuerpo técnico azulgrana.

Una defensa del Barça cada vez más castigada

La posible lesión de Espart llega en un momento delicado para el Barcelona, que ya tiene varias bajas importantes en la línea defensiva. Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, por lo que el contratiempo del canterano reduce todavía más las alternativas disponibles.

Espart había aprovechado su oportunidad en un escenario de máxima exigencia. Su titularidad frente al PSG en la Champions League confirmó la confianza depositada en él, pero ahora queda pendiente de evolución tras el golpe sufrido ante el eterno rival. La prioridad será conocer si se trata únicamente de un traumatismo o si existe algún problema de mayor consideración. La situación obliga al Barça a mirar al banquillo y buscar soluciones para reorganizar la defensa. Con varias piezas habituales fuera de combate, cualquier nueva baja puede condicionar los planes del equipo en un partido en el que cada ajuste adquiere una importancia especial.

Balde, ante un reto mayúsculo

La situación también supone una prueba para Alejandro Balde, uno de los futbolistas que menos protagonismo había tenido en los últimos encuentros. El lateral apenas había participado en tres partidos, y su aparición más reciente se produjo precisamente ante el PSG, cuando entró en el tramo final. En aquel encuentro, Balde ocupó el carril izquierdo, mientras que João Cancelo se desplazó al lateral derecho. Esa alternativa puede cobrar relevancia en función de las necesidades del equipo y de las decisiones que adopte el entrenador para cubrir las ausencias defensivas.

Por ahora, la principal incógnita pasa por el estado físico de Xavi Espart. Su rápida petición de cambio dejó claro que las molestias le impedían continuar con normalidad, aunque será necesario esperar a las pruebas o a una actualización médica para determinar la gravedad del golpe. Mientras tanto, el Barcelona afronta el Clásico con una defensa cada vez más condicionada por los problemas físicos.