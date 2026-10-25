Fermín López se sincera sobre su momento mas difícil en el fútbol: "Llegué a mi límite, no aguantaba más, era mucha frustración"

Fermín López ha recordado los momentos más difíciles de su etapa en La Masía, adonde llegó con 13 años. La falta de oportunidades durante su último año de juvenil le llevó al límite de la frustración, pero el apoyo psicológico y la ayuda de sus padres y amigos fueron claves para superar aquella etapa

El camino de Fermín López hasta convertirse en uno de los nombres propios del FC Barcelona no estuvo exento de dificultades. El centrocampista abandonó su casa con apenas 13 años para incorporarse a La Masía, una decisión que suponía dar un paso importante en su formación futbolística, pero también aprender a vivir lejos de su familia cuando todavía era un niño. Detrás de la ilusión por cumplir su sueño, el onubense tuvo que afrontar momentos de incertidumbre que llegaron a poner a prueba su fortaleza emocional.

En una entrevista en Mundo Deportivo, el futbolista recordó uno de los periodos más complicados de su etapa en las categorías inferiores azulgranas."Llegué a mi límite, no aguantaba más, era mucha frustración", reconoció al hablar de una época en la que las cosas no salían como esperaba y la falta de oportunidades comenzó a pesarle cada vez más.

La frustración que marcó su último año de juvenil

El momento más delicado llegó durante su último año de juvenil, especialmente en los meses previos a la Navidad. Fermín no encontraba las oportunidades que necesitaba y esa situación fue minando su ánimo. La frustración acumulada no se quedaba únicamente en el terreno de juego, sino que también condicionaba su día a día. El futbolista reconoció que le costaba desconectar de lo que sucedía en los entrenamientos y de aquello que no conseguía cambiar. El enfado y la preocupación por su futuro deportivo terminaron afectando incluso a su concentración en los estudios, hasta el punto de que aquella situación se convirtió en una carga difícil de gestionar.

Su historia refleja una de las caras menos visibles de la formación de jóvenes futbolistas. Llegar a una cantera de élite supone una oportunidad extraordinaria, pero también implica convivir con la exigencia, la competencia y la incertidumbre sobre el futuro. En el caso de Fermín, la distancia de casa añadía una dificultad más a una etapa en la que todavía estaba aprendiendo a gestionar sus emociones.

El apoyo psicológico y la ayuda de sus amigos

En aquellos meses complicados, Fermín encontró una ayuda importante dentro de La Masía. El centrocampista recibió apoyo psicológico para aprender a gestionar la frustración y afrontar de otra manera una situación que le estaba superando. Una experiencia que, según recordó, resultó importante para atravesar aquel periodo.También fue fundamental el respaldo de su entorno más cercano. Sus padres permanecieron a su lado, mientras que sus amigos Gavi y Cristo intentaban animarlo cuando el desánimo hacía acto de presencia. Contar con personas de confianza le permitió encontrar un espacio en el que compartir lo que estaba viviendo y no afrontar en solitario las dificultades.

La convivencia en la residencia también desempeñaba un papel importante. Lejos de casa, los compañeros terminan convirtiéndose en una parte esencial de la vida cotidiana, tanto dentro como fuera del fútbol. Compartir horarios, estudios y experiencias ayuda a construir vínculos que pueden marcar la diferencia cuando las cosas no salen como uno esperaba.