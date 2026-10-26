Joao Cancelo desafía la realidad del Clásico: "Este es el Real Madrid"

La derrota en el Camp Nou deja al conjunto azulgrana tocado y con la obligación de reaccionar tras una semana inesperadamente complicada, aunque el lateral portugués ofreció una interpretación del encuentro que contrasta con el resultado y con las palabras de otros pesos pesados del vestuario

El FC Barcelona cayó ante el Real Madrid (1-2) en el primer Clásico de la temporada y el barcelonismo comenzó a identificar los problemas de una semana negra con las dos derrotas consecutivas ante el PSG y el eterno rival.

En el Camp Nou, el doblete de Kylian Mbappé resultó decisivo para que los blancos se llevaran los tres puntos. Sin embargo, algunos futbolistas como Joao Cancelo no consideran que el Barça sucumbiese en cuanto a idea de fútbol. El portugués directamente no comparte la lectura de que su equipo fuera inferior al eterno rival y sorprendió con unas declaraciones que no tardaron en generar debate.

El lateral luso, titular en el Clásico, defendió que los azulgranas habían hecho méritos suficientes para obtener un resultado mejor y destacó la efectividad del equipo de José Mourinho como uno de los factores determinantes del desenlace.

Cancelo defiende que el Barça fue superior al Madrid

"Fuimos superiores en mi punto de vista. Pero esto es el Madrid, tienen pocas ocasiones y te hacen gol, pero yo creo que en general fuimos mejor equipo y hay que reaccionar. Ahora tenemos el partido contra el Alavés la próxima semana y vamos a ver los errores que cometimos", explicó Cancelo tras el encuentro.

El futbolista insistió en esa idea al analizar las oportunidades de ambos conjuntos y la capacidad de los madridistas para castigar los errores del Barcelona. "Fuimos mejores que el Real Madrid. Tuve más oportunidades de gol, pero este es el Real Madrid... Solo necesitan unas pocas oportunidades", señaló.

Su valoración contrasta con el marcador final y que también difiere de las sensaciones que transmitieron otros integrantes del equipo azulgrana después del encuentro. El Real Madrid golpeó en los momentos decisivos y supo aprovechar sus ocasiones para llevarse una victoria de enorme valor en la lucha por el título.

Flick y Pedri reconocen los problemas del Barcelona

Las palabras de Cancelo contrastaron especialmente con el análisis de Hansi Flick, que no buscó excusas para justificar la derrota. El técnico alemán reconoció que su equipo no estuvo a la altura de lo esperado y puso el foco en la necesidad de mejorar. "No quiero hablar de esto cuando se pierde, quiero hablar cuando ganamos porque si no parece que buscas excusas. No, no tengo excusas, no acepto excusas. Esta es la verdad: hoy no hemos estado frescos y esto es lo que tenemos que cambiar", afirmó.

Pedri también reconoció las dificultades que atravesó el conjunto azulgrana, especialmente durante los primeros 45 minutos. "En general no hemos hecho un gran partido. La primera parte no hemos sido nosotros. Faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor", admitió el centrocampista.

El canario también lamentó la forma en la que llegó el segundo tanto madridista. "Es verdad que en la segunda hemos empatado y nos encontrábamos mejor, y llega el gol de ellos en una transición que lo sabíamos, que no la hemos defendido bien".

Con el Clásico ya perdido, el Barcelona deberá pasar página y corregir sus errores para evitar que la distancia con el Real Madrid siga aumentando. Mientras tanto, la lectura de Cancelo deja una de las declaraciones más llamativas de una noche que terminó con celebración blanca en el Spotify Camp Nou.