Sale a la luz un episodio tenso entre Hansi Flick y los capitanes del Barça: "Está un poco molesto"

El entrenador alemán cree que se pudo haber gestionado mucho mejor la vuelta a Barcelona, retrasada por el temporal que asolaba a Cataluña, lo que restó horas de descanso a la plantilla antes de enfrentarse al PSG y al Real Madrid

Todo parecía ir como la seda en Can Barça, sobre después de golear al Real Betis en La Cartuja con un 2-5 que permitía al conjunto azulgrana seguir con su envidiable racha de nueve partidos ganados en nueve jornadas y de paso afrontar con total garantías los dos importantes partidos ante el París Saint-Germain, en la Liga de Campeones, y el Real Madrid, en la Liga.

Sin embargo, algo sucedió en el vestuario azulgrana después de aquel partido ante el Betis y, relacionado o no, llegaron las dos primeras y dolorosas derrotas para bajar al Barça a la tierra. Así, ahora ha salido en la Ciudad Condal una información que, sorprendente o no, es relevante.

Así, según ha asegurado el periodista Sique Rodríguez en el programa 'La Portería' de betevé, la plantilla del FC Barcelona vivió una situación algo tensa tras la victoria frente al Betis, cuando debido al temporal que afectaba a Cataluña en esos momentos, tuvieron que recalcular la hoja de ruta para regresar a casa.

A vueltas con el regreso a Barcelona desde Sevilla

Ahí se produjo cierta falta de entendimiento con los cinco capitanes a la cabeza: Raphinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong y Lamine Yamal. Según esta versión, los capitanes apostaban por esperar y regresar a casa esa misma noche, aunque ellos supusiera tener que esperar dentro del avión varias horas.

Sin embargo, Hansi Flick prefería no demorar la decisión para tener claro el plan de vuelta. De hecho, el FC Barcelona no informó de la decisión hasta casi las dos de la madrugada, a través de sus perfiles de redes sociales, de permanecer en Sevilla y pasar la noche en la capital andaluza para regresar a Barcelona a la mañana siguiente.

"Él está un poco molesto con los capitanes porque digamos que van a estar cuatro horas esperando en un avión para regresar a Barcelona porque la plantilla quería volver a Barcelona. No querían quedarse en Sevilla", asegura Sique Rodríguez, con la intención de tener más descanso en casa teniendo en cuenta que 72 horas después tenía el partido ante el PSG, teniendo que viajar el lunes hasta París.

Finalmente, la plantilla del Barcelona tuvo que hacer noche en Sevilla para volver a Barcelona el domingo, entrenar y el lunes, tras un segundo entrenamiento, volver a coger un avión rumbo a París en menos de 48 horas, lo que sin duda afectó al descanso de la plantilla en la previa de un duelo tan importante en Champions League, algo que a la forma de entender de Hansi Flick, pudo haberse gestionado de unfa forma mucho más rápida y eficiente.