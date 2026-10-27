Xavi Espart lanza un mensaje tras su lesión en el Clásico: "No podrán con nosotros"

Xavi Espart estará siete semanas de baja por una lesión en el tobillo derecho sufrida en el Clásico tras una acción con Tchouaméni. El canterano del Barça, que atravesaba un buen momento, ha reaccionado con un mensaje de resistencia: "No podrán con nosotros"

El Clásico dejó una nueva preocupación en la enfermería del FC Barcelona. Xavi Espart estará siete semanas alejado de los terrenos de juego después de sufrir una lesión en el tobillo derecho durante el encuentro ante el Real Madrid. El lateral azulgrana, que había ido ganando protagonismo en el equipo de Hansi Flick gracias a sus actuaciones, se ve obligado a frenar en uno de los momentos más importantes de su progresión. Sin embargo, su primera reacción ha sido la de transmitir confianza y compromiso con el grupo.

El futbolista se pronunció a través de sus redes sociales, donde compartió dos imágenes del partido: una junto a sus compañeros antes del inicio y otra tendido sobre el césped, con evidentes gestos de dolor, mientras Raphinha se acercaba para interesarse por su estado. Junto a ellas, publicó un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Dolido por la derrota, con una sola idea en la cabeza: volver cuanto antes mejor. No podrán con nosotros". La última frase refleja la determinación del canterano en un momento complicado para el Barcelona. El equipo encadena dos golpes deportivos, con la derrota por 4-2 ante el PSG en París y el 1-2 frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, y afronta ahora la baja de otro futbolista para una defensa especialmente castigada por los problemas físicos.

Una lesión que frena su progresión

La lesión de Espart llegó en los primeros minutos del Clásico, tras una acción con Aurélien Tchouaméni que obligó al jugador azulgrana a abandonar el terreno de juego. La jugada generó polémica por la ausencia de tarjeta para el centrocampista francés, mientras que el canterano no pudo continuar y tuvo que ser sustituido.

Las pruebas médicas confirmaron posteriormente que sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, consecuencia de un traumatismo durante el encuentro ante el conjunto blanco. Los servicios médicos del Barcelona estimaron un periodo de recuperación de siete semanas, un plazo que le obligará a perderse varios compromisos mientras trabaja para volver en las mejores condiciones posibles.

El contratiempo llega, además, cuando Espart empezaba a consolidarse en los planes de Flick. Sus últimas actuaciones le habían permitido ganar peso en la dinámica del primer equipo, por lo que la lesión supone un freno tanto para su continuidad como para las alternativas defensivas del técnico alemán.

El vestuario del Barça busca levantarse

Más allá del tiempo que permanecerá fuera, el mensaje del canterano pone el foco en la respuesta colectiva del Barcelona. La derrota ante el Real Madrid ha aumentado la presión sobre el equipo, que venía de caer también en la visita al PSG. Dos resultados adversos que contrastan con el buen arranque de temporada y que obligan al grupo a reaccionar.

Espart, por su parte, ha optado por mirar hacia delante. Su prioridad pasa por completar la recuperación sin asumir riesgos innecesarios y regresar cuando esté preparado para competir de nuevo. Mientras tanto, Flick pierde a un futbolista que había comenzado a hacerse un hueco en sus planes.