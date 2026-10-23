Tchouaméni aclara su encontronazo con Fede Valverde en el Real Madrid: “Hubo algo feo, pero no me peleé”

El centrocampista francés asegura que en un vestuario "hay indirectas y cosas así", pero insiste en que no llegó a las manos con el uruguayo, señalando a la repercusión mediática del conjunto blanco como el "problema" que magnificó aquel episodio

Mucho se habló meses atrás sobre la pelea protagonizada por Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, que terminó por dinamitar el convulso final de temporada del Real Madrid. Aunque ya en su momento el uruguayo desmintió que hubiese sido agredido por su compañero, asegurando que "todo se magnifica", lo cierto es que sufrió un traumatismo craneoncefálico que le hizo estar dos semanas de baja, y desde el club blanco tomaron medidas al abrir un expediente disciplinario a ambos jugadores, con las consiguientes sanciones económicas.

Ahora, pasado el temporal que levantó aquel episodio no solo en el entorno madridista, uno de su protagonistas ha salido a la palestra para insistir en que lo que ocurrió es algo normal que sucede en todos los equipos, como ya recalcó el presidente, Florentino Pérez, durante la última campaña electoral.

Tchouaméni afirma que "no hubo ninguna pelea" con Fede Valverde

“La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo, como se dijo. Sí es verdad que en un vestuario pasan cosas todo el tiempo, pequeños encontronazos, pero nunca nos peleamos. En un vestuario hay indirectas y cosas así. Es verdad que hubo algo feo, pero nunca me pegué con Valverde", afirmó Tchouaméni en el podcast The Bridge.

Para el centrocampista francés, episodios así son normales entre compañeros, pero la diferencia es que lo que sucede en la entidad del Santiago Bernabéu tiene mucha más repercusión, incluso desmedida. "El único problema de todo esto es que es cuando estás en el Real Madrid, una cosa pequeña se convierte en algo enorme. Todo toma una dimensión mediática increíble. Algo que no era necesariamente un problema, termina siéndolo”, señaló al respecto.

"Después todo el mundo me llamó para ver qué pasaba y si estaba bien. Quieren saber qué pasó, pero hoy en día tienes que ser muy discreto. Para calmar a la gente les tuve que decir que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan muy a menudo”, añadió, poniendo como ejemplo lo que sucede en el fútbol americano en Estados Unidos.

Hoy día mantienen una relación normal: "La vida sigue"

Sea como fuere, el internacional galo quiso dejar claro que a día de hoy mantiene una relación normal con Fede Valverde, como con cualquier otro miembro de la plantilla madridista, advirtiendo además que el incidente que mantuvieron les ha servido para estrechar lazos. “Si hoy entras al vestuario, como dijo Mourinho, podrás ver que Valverde y yo estamos bien y tranquillos, no hay ningún problema entre los dos. En el terreno de juego tampoco hay ningún problema, la vida sigue. Y de hecho, incluso estas cosas te acercan más a la otra persona. Estamos bien, no tenemos ningún problema”, desveló.

Pero tampoco se irán juntos de vacaciones

"Somos un poco como una familia. A veces tienes pequeñas discusiones o situaciones así, pero después pasan", insistió, comparando así lo que sucede en un vestuario con los roces que puede haber en cualquier casa. Aunque, entre bromas, también indicó que no se irá de vacaciones con el uruguayo: "No vamos en las mismas fechas".