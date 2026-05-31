Tchouaméni rompe su silencio: "En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde"

El centrocampista del Real Madrid, concentrado con Francia, ha hablado sobre su enfrentamiento con el uruguayo, restándole importancia: "Se dijeron muchas tonterías"

Aurélien Tchoauméni ha sido uno de los protagonistas de esta temporada en el Real Madrid y no precisamente por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino por su pelea con Fede Valverde en las últimas semanas de la temporada, que acabó con el uruguayo en el hospital.

Ahora, el internacional francés ha roto su silencio ante los medios en su primera comparecencia con la selección absoluta de Francia. "Se dijeron muchas tonterías", ha afirmado el mediocentro galo, aunque reconoció que el asunto de fue de madre: "Evidentemente pasaron cosas, lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías. Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... Lo que no fue el caso".

"No entro en más detalles. Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problemas. Y si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con la selección francesa. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde".

Una pelea en el vestuario con muchas consecuencias

Tchouaméni y Valverde tuvieron dos enfrentamientos en una sola semana, siendo el segundo el que acabó con el capitán del Real Madrid en el hospital por un traumatismo craneoencefálico.

Rápidamente, el Real Madrid tomó medidas y puso un castigo ejemplar a ambos jugadores con una multa de 500.000 euros para cada uno, además de las consecuencias que podría tener en el mercado de fichajes, ya que alguno de los dos podría acabar saliendo si llega una oferta atractiva para el conjunto blanco.

Concentrado ahora con Francia, el futbolista del Real Madrid ha tratado otras cuestiones desde la concentración gala.

Otra temporada en blanco con el Real Madrid

"¿Una motivación suplementaria? No lo creo porque la selección es distinta a los clubes. Si hubiéramos ganado todo también tendríamos ganas de ganarlo todo. Con el Real Madrid fue una temporada distinta a lo que queríamos. Queríamos ganar títulos. Y queremos ganar el Mundial. Estamos todos motivados".

Vio la final de Champions

"Yo estaba reposando. Vimos la final. También se estaba disputando el partido de tenis de Kouamé. Había dos pantallas a la vez puestas. Creo que el PSG mereció ganar la Champions. Hubiera preferido que la ganara el Real Madrid. Estamos contentos por ellos y les felicitamos".

Felicitación a sus compañeros del PSG

"Evidentemente. Estamos todos contentos por ellos y hablamos con algunos de ellos. Es bueno para la selección tener jugadores campeones de Europa con el PSG. Está bien para el valor de nuestro equipo".

Mbappé, capitán

"Kylian es ya un líder técnico en el campo y fuera de él también. Habla mucho durante los partidos y en el vestuario. Tiene capacidad para llegar a todo el mundo. Es nuestro capitán y es el que nos da ejemplo. Es alguien que bromea mucho tanto en el club como en la selección francesa. Cumple muy bien su rol de capitán".

El Mundial

"Tengo ganas de disputar el Mundial. Tenemos más hambre que en el último Mundial. Tenemos un equipazo y confianza en ellos. Tenemos muchas ganas".

El adiós de Deschamps

"Si podemos darle la mejor salida posible durante el Mundial, lo haremos con muchas ganas. No vamos a centrarnos en ello. Vamos a darlo todo para ganar el Mundial".

Llegar a Francia sin títulos este año

"Como he dicho, el Mundial es un poco más especial. Como club, estamos siempre concentrados allí y la temporada no fue como queríamos. Cada vez que llegamos con la selección, da igual lo hecho en los clubes porque es una nueva dinámica. Hay que disociar las dos cosas".

Jugar con doble pivote en Francia

"Hay que adaptarse a cómo juega tu compañero. Aquí tienes que compenetrarte con los espacios. Y puedes subir más si tienes complicidad con tu compañero".