Florentino abre la puerta a la privatización del Real Madrid y cruza una línea roja de Riquelme

El presidente del club blanco quiere permitir la entrada de inversores mediante la venta de una participación minoritaria de la entidad (5%), una primera intención que ha escandalizado a su rival en las elecciones: "Se ha quitado la careta"

Florentino Pérez ha admitido por primera vez su intención de ceder una parte del club a nuevos inversores.Imago

La campaña electoral del Real Madrid ha entrado en una nueva fase clave y particularmente dimensional, justo antes de que ambos candidatos comiencen a enseñar sus cartas deportivas con nombres de fichajes y posibles entrenadores.

La novedad en este nuevo encontronazo público entre los dos candidatos a la presidencia es que Florentino Pérez ha desvelado en una entrevista concedida a El País su intención de modificar el modelo societario del club para permitir la entrada de inversores mediante la venta de una participación minoritaria de la entidad, una de las medidas más controvertidas de su mandato.

La propuesta, que según explicó el actual presidente, debería ser aprobada por los socios mediante referéndum, contempla inicialmente la venta de un 5% del club con el objetivo de fijar una valoración real del Real Madrid. Un planteamiento que ha sido interpretado por su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, como el primer paso hacia la privatización de la entidad.

Las declaraciones de Florentino han provocado un terremoto institucional en plena campaña y han convertido el modelo de propiedad del Real Madrid en uno de los grandes asuntos de debate de cara a las urnas.

Florentino plantea vender un 5% del club

El presidente blanco defendió en esta entrevista que la operación no busca entregar el control de la entidad a terceros, sino otorgar a los socios la propiedad económica del patrimonio generado durante décadas. "¿Pero quién dice que el club vale 10.000 millones? ¿Forbes? Eso no es una valoración. La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que fije el valor", explicó Florentino Pérez.

El dirigente insistió en que esa participación no tendría capacidad de decisión dentro del club y que el poder seguiría estando en manos de los socios. "Los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán, se asociarán a una marca como la nuestra", afirmó.

Además, dejó claro que este proyecto forma parte de un objetivo personal que pretende culminar antes de abandonar definitivamente la presidencia. "No me moriré hasta que no consiga que el patrimonio económico del club sea de sus socios", aseguró.

Florentino también dejó abierta la puerta a futuras operaciones similares, aunque siempre condicionadas a la voluntad de los socios.

¿Aumentar posteriormente la venta al 10%? "Lo que quieran los socios, y siempre por referéndum. Pero ese 5% no mandará. Será el 95% de los socios el que va a seguir mandando", añadió.

Riquelme denuncia una privatización encubierta

Las palabras del presidente encontraron una respuesta inmediata por parte de Enrique Riquelme, que convirtió el asunto en uno de los ejes centrales de su candidatura.

El empresario alicantino fue contundente al valorar la propuesta de Florentino y no dudó en interpretarla como un cambio radical en la naturaleza histórica del club. "Florentino Pérez se ha quitado la careta en mitad de la campaña. Ya habla directamente de la privatización del Real Madrid. Es una línea roja para nosotros", afirmó.

Riquelme considera que la venta de cualquier porcentaje de la entidad supone abrir una puerta que históricamente siempre ha permanecido cerrada en el club blanco. "Me parece determinante que fuera caretas, en mitad de una campaña, claramente dice que va a privatizar el club", señaló.

El candidato alternativo defendió además la conservación íntegra del actual modelo asociativo. "Estoy totalmente en contra. El club tiene que ser 100% de sus socios", aseguró.

Un choque que marcará las elecciones

La propuesta de Florentino supone un cambio de enorme calado para una entidad que, junto al FC Barcelona, el Athletic Club y el CA Osasuna, continúa funcionando bajo el modelo tradicional de club de socios.

Aunque desde el entorno del presidente se insiste en que la operación no implicaría pérdida de control institucional ni capacidad de decisión para los inversores, lo cierto es que abriría por primera vez la puerta a la entrada de capital privado en el accionariado económico de la entidad.

Precisamente ahí radica el principal argumento de Riquelme, que considera que una venta del 5% sería únicamente el primer paso de un proceso mucho más profundo.

Riquelme ya desvela quién es su primer fichaje

En su política de ir dando detalles deportivos tacita a tacita, Riquelme desveló en los micrófonos de la Cadena COPE que el jugador español internacional que tiene cerrado es Rodrigo Hernández.

Además de decir que "Rodri es un gran jugador", el presidente del Grupo Cox ha asegurado que le fichará si llega a la presidencia tras las elecciones del próximo 7 de junio. "Si yo soy presidente del Real Madrid, Rodri jugará en el Real Madrid", comentó en una entrevista en la que aseguró que el otro gran fichaje, el de la estrella internacional extranjera, será desvelado el próximo miércoles.