LaLiga denuncia 17 incidentes en el Clásico: desde la agresión a Camavinga a los insultos de Cucurella

LaLiga ha denunciado ante Disciplina y Antiviolencia los 17 incidentes registrados durante el Clásico en el Camp Nou. El informe recoge insultos de ambas aficiones, lanzamiento de objetos desde la grada local y la agresión a Camavinga con una bandera durante la celebración de un gol del Real Madrid

LaLiga ha trasladado al Comité de Disciplina y a la Comisión Antiviolencia los incidentes registrados durante el encuentro en el Camp Nou, con un total de 17 episodios relacionados con el comportamiento de ambas aficiones. Entre los hechos recogidos figuran varios cánticos insultantes, el lanzamiento de objetos desde la grada y la agresión a Eduardo Camavinga con una bandera durante la celebración de uno de los goles madridistas.

En el informe se distingue 10 incidentes atribuidos a la parte azulgrana y 7 a la parte visitante. Los hechos se concentran en distintos momentos del partido y, en el caso de los locales, varios de ellos se sitúan en la zona de animación de la Grada Gol 1957, en Gol Sud.

La agresión a Camavinga y el lanzamiento de objetos

Uno de los episodios más relevantes se produjo en el minuto 87, coincidiendo con la celebración del segundo gol del Real Madrid. Según la denuncia, varios aficionados locales lanzaron al terreno de juego botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo desde los sectores 23 y 24 de Gol Sud. Ninguno de los objetos llegó a impactar contra los futbolistas visitantes, pero el incidente obligó a activar la primera fase del protocolo previsto para estos casos.

A través de la megafonía se pidió a los aficionados que cesaran en su comportamiento y el encuentro permaneció detenido durante un minuto y 20 segundos. La incidencia también quedó reflejada en el acta arbitral. En ese mismo minuto, otro aficionado local, situado en la misma zona, golpeó con una bandera a Eduardo Camavinga. LaLiga destaca expresamente este hecho en su escrito, que también señala que los incidentes descritos procedieron de esa zona concreta del estadio y que el resto de los seguidores locales mantuvo un comportamiento adecuado.

Los insultos de la grada azulgrana, también denunciados

La denuncia recoge varios cánticos ofensivos dirigidos contra jugadores y aficionados del Real Madrid. El primero se escuchó en el minuto 9:25, cuando seguidores locales entonaron un insulto contra el futbolista portugués al que alude el cántico. Poco después, en el 16:05, los gritos se dirigieron contra Marc Cucurella, con un cántico que volvió a repetirse en el minuto 82.

También se registraron expresiones contra el Real Madrid y sus seguidores en distintos tramos del encuentro. En el minuto 22:35, aficionados situados en Gol Nord cantaron contra el conjunto blanco, mientras que en los minutos 26:35, 87:35 y 89:10 se escucharon nuevos insultos desde la zona de Gol Sud. En el minuto 56:50, además, se registró el cántico "Písalo, písalo".

LaLiga identifica en varios de estos episodios a aficionados de la Grada Gol 1957, ubicada en los sectores 20 al 24 de Gol Sud, y describe los cánticos como corales y coordinados, con una duración aproximada de entre cinco y diez segundos.

Siete incidentes atribuidos a la afición del Real Madrid

El escrito también incluye los cánticos de seguidores madridistas desplazados al Camp Nou. En este caso, los siete episodios se refieren a expresiones ofensivas contra el Barcelona, entonadas por aficionados ubicados en los sectores 323 y 324 de Gol Nord, en la zona destinada a la afición visitante.

Los primeros se produjeron en los minutos 11:05, 29 y 38, y volvieron a escucharse antes del descanso, en el 43:40. Tras la reanudación, LaLiga sitúa nuevos cánticos en los minutos 51:40 y 88:35, además de otro en el tiempo añadido, a los 90 minutos y dos minutos y cinco segundos. Todos ellos tuvieron una duración aproximada de diez segundos, según el documento, que los describe igualmente como cánticos corales y coordinados.

De esta manera, los incidentes registrados durante el Clásico quedan en manos de los organismos competentes, que deberán valorar los hechos recogidos en la denuncia. El informe incluye tanto los comportamientos de una parte de la grada local como los cánticos de los seguidores visitantes, con especial atención al lanzamiento de objetos y al golpe con una bandera a Camavinga durante la celebración del gol madridista.