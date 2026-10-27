De casi 'jodidos' por una lesión a 'apaleados' con una sanción y una denuncia: "Esas normas tienen que cambiarlas"

Los tacos clavados en la bota izquierda rota de Isaac Romero no costaron la segunda amarilla a Catena, sino una a la fisioterapeuta Andrea Fernández por retrasar la salida del campo del lebrijano para ser atendido, al tiempo que las quejas de la afición por los agravios arbitrales contra Madrid y Barça fueron señalados por LaLiga

"En el minuto 55, la participante Andrea Fernández Limones (fisioterapeuta del Sevilla FC) fue amonestada por hacer caso omiso a mis instrucciones", recoge Ortiz Arias en el acta del encuentro de este lunes ante el CA Osasuna. Con razón Isaac Romero, que estaba siendo atendido de un plantillazo de Alejandro Catena que le dejó los tacos clavados y la bota izquierda agujereada, preguntó al volver al césped (las instrucciones a las que alude el colegiado madrileño eran que el lebrijano saliera del campo para ser atendido y poder reanudar el juego) si la cartulina era o no para él. Que ya pagó caro el tema en el Ciudad de Valencia.

La expulsión perdonada al central rojillo fue, al final, lo de menos gracias al 2-0, porque el '16' nervionense pudo quedar lesionado en la acción, aunque no está teniendo precisamente suerte el cuadro blanquirrojo con estas decisiones, como se resignaba a expresar Luis García Plaza en sala de prensa: "Para mí, podía ser amarilla y, por tanto, la segunda tarjeta amarilla. Creo que él habrá visto que no era, pero para mí era segunda amarilla. Creo que en eso no estamos teniendo fortuna, no sé cómo llamarlo. No estamos teniendo fortuna ni el otro día ni éste. Pero bueno, cuando la tengamos, mejor. Pero para mí era una segunda amarilla clara. Creo que se podría haber sacado".

La obligación de ausentarse un minuto tras recibir falta, indiscriminada

Más allá de que los navarros no se quedaran con diez con 35 minutos por delante, lo absurdo de la nueva regla de que el lesionado tenga que salir del campo y estar un minuto fuera, sobre todo cuando no está fingiendo, como es el caso. "Esas normas tienen que cambiarlas. No puede ser. He visto varios partidos en LaLiga que nos ha pasado incluso a favor. Nos ha pasado que nosotros hemos hecho una falta y ese jugador... A esa norma le tienen que dar una vuelta, porque creo que es injusta. Lo hacían por el tema de exagerar, pero siempre que recibe una falta tenga que ir fuera no me parece acorde. Parece que hay que hacer una falta para tener superioridad", terciaba García Plaza.

Insultos al árbitro y al Madrid

Si encima de jodidos, los sevillistas estuvieron a punto de salir apaleados, como reza el dicho popular, tampoco se permite en LaLiga que la afición manifiesta su descontento con los arbitrajes hacia Real Madrid y FC Barcelona. Antes del encuentro, en el centro comercial cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán, algunos hinchas nervionenses colgaban una pancarta en la que se podía leer 'ladrones, corruptos y prevaricadores', mientras que en Gol Norte se exhibió otra con el lema 'el buen sevillista, siempre antimadridista'.

El director de partido, según recoge el ente nacional en su escrito semanal de denuncias de la décima jornada, señala que "en el minuto 33, aficionados locales, ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte, entonaron de manera coral y coordinada durante aproximadamente doce (12) segundos el cántico '¡Que sí, que sí, que puta Real Madrid!'" y, "en el minuto 53 (...), el de '¡Árbitro cabrón!'".

En descargo del Sevilla FC, la misma fuente manifiesta que los gritos se produjeron "únicamente en la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", mientras que "el club proyectó un mensaje de condena y rechazo en los videomarcadores del estadio ante este tipo de actos, pidiendo que cesaran los comportamientos intolerantes como medida de reacción a los cánticos ofensivos descritos".