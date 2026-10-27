El fichaje de Fofana, con la misma fórmula que el Sevilla empleó con Vlachodimos

El Sevilla tiene claro que la única estrategia posible para retener al nuevo ídolo sevillista es seguir los pasos dados con Vlachodimos desde mucho antes del verano para que sea pieza vital en una futura negociación

Habitualmente, para conseguir lo aparentemente imposible basta con encontrar el camino adecuado con el convencimiento absoluto de cambiar las tornas y convertirlo en viable.

El Sevilla lo sabe perfectamente, porque ya halló la forma mediante la vía adecuada de retorcer la realidad a su favor para retener a Odysseas Vlachodimos con una segunda cesión cuando parecía completamente inviable al terminar la temporada pasada.

Su rendimiento había elevado su caché y el Newcastle pretendía hacer caja con su venta definitiva, pero José Ignacio Navarro, con la determinante ayuda del meta, pieza clave lógicamente, se movió de tal forma que finalmente las Urracas cedieron con otra cesión pagando una buena parte de su ficha.

No obstante, parte del trabajo ya se había hecho con anterioridad, con el cariño dispensado al internacional heleno y la capacidad para hacerlo sentir como en su casa después de que no hallara un hogar en Inglaterra en ninguna de las vertientes. El Sevilla sentó las bases desde este punto de partida y propició que Vlachodimos interviniera de forma decisiva para permanecer en el Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla debe activar la estrategia seguida con Vlachodimos

A día de hoy se presenta una situación similar con Youssouf Fofana, el nuevo ídolo del sevillismo y la pieza diferencial en el bloque construido por Luis García Plaza. Oro puro para una máquina perfectamente engrasada que no pudo brillar en Italia y que en Nervión, como Vlachodimos, ha encontrado su sitio para sentirse importante e indispensable.

A partir de ahí, el Sevilla debe activar, si no lo ha hecho ya, la misma estrategia que con Odysseas para que, llegado el momento de la verdad, el próximo verano, se obre otro 'milagro' en la planificación tanto en cuanto es inevitable que si mantiene su nivel el Milan apretará para sacar tajada. En ese escenario, la figura del centrocampista adquirirá una relevancia trascendental, tanto en cuanto solo su presión podría convertir en factible su continuidad una campaña más, ya fuera con un traspaso accesible u otro préstamo.

Fofana tiene que llegar a verano completamente convencido

Para ello, el futbolista debe afrontar ese momento completamente convencido de su necesidad de repetir en Nervión, por lo que es necesario mimarlo, que se sienta querido, y para lo que ayudaría también que el Sevilla confirmara su vuelta al calcetín con una clasificación europea que actualmente no parece una utopía.

Un factor a favor con el que, en cualquier caso, no se puede contar ahora mismo, por lo que resulta vital preparar el terreno poco a poco, como se hizo con Odysseas o también con Batista Mendy, si bien finalmente, al perder protagonismo con García Plaza, en Nervión no se hizo el mínimo esfuerzo por el medio.

Este es el camino para que el fichaje de Fofana una vez terminada la cesión entre en una dimensión en la que haya margen de maniobra real para que la aventura del francés en el Sevilla no resulte efímera.