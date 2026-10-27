Exultantes, Félix Correia y Manu Bueno 'se mojan' sobre su futuro: "Es posible, sí..."

El extremo portugués cedido por el Lille insistió en que está "muy contento de estar aquí, con la gente, en la ciudad, en el club", por lo que habrá que ver "qué pasa a final de año", mientras que el mediocentro jerezano, que pudo salir en verano, tiene fe: "Es mi casa; a ver qué pasa"

"Ha sido un partido bellísimo en nuestra casa con nuestra afición. Era muy importante después del día ante Levante UD y la derrota ante el Real Madrid. Estábamos enfadados por llevarnos un solo punto de Valencia. Pero estamos con buena mentalidad, compitiendo. Era importante ganar y continuar", aseveraba en zona mixta un Félix Correia que no se fue contento del Bernabéu tampoco y que admitía las dificultades para vencer al CA Osasuna: "Los primeros 15 minutos fueron un poco duros, pero luego jugamos media hora muy bien y una segunda parte en la que dominamos. Con nuestra gente feliz, nos motiva para ser mejores nosotros".

Se refirió a su porvenir el extremo cedido por el Lille, autor del segundo gol tras pasar por "un momento difícil" en Francia: "Estoy en un buen momento, feliz y con confianza, pero siempre quiero más. Sinceramente, no esperaba jugar tanto. Trabajo con mis compañeros para hacer otro gol el próximo partido y seguir sumando. Me gusta mucho la gente, la ciudad, el club. El ambiente en nuestro estadio es muy bueno. Es lo que siento, me encanta jugar aquí. Tenemos que ver al final del año (qué ocurre), pero pienso que sí, que es posible, y estoy muy contento de estar aquí".

Manu Bueno: "La afición nos da la vida y yo trabajo para aprovechar la confianza"

"Es una victoria importantísima. El equipo llegaba con ganas de sumar de tres con un rival fuerte para afrontar de otra forma los tres partidos que nos vienen ahora. Al final, la unión del grupo hace mucho. Los que juegan más y los que juegan menos todos son importantes. Como grupo, yendo juntos; así vamos a ir bien", apuntaba Manu Bueno en SevillaFC+, donde agradecía a Luis García Plaza "las palabras en sala de prensa" y "la confianza en los momentos que tocan". Por su parte no va a quedar: "Trabajo día a día para aprovechar los momentos, aportando lo que está en mi mano. Me encuentro con muchas ganas, súper contento tras haber ganado".

El jerezano tiene claro que le deben "todo a la afición", que está 'a full' "desde los últimos partidos de la temporada pasada y también en los primeros de ésta", levantándoles cuando hace falta: "Nos da la vida en los momentos que más lo necesitamos". Sobre su futuro, zanjó: "Ésta es mi casa; llevo aquí toda la vida y estoy muy contento por seguir peleando. ¿La renovación? Ahí están el club y mis agentes para hablar. Veremos qué pasa en el futuro". Además, tras "unos momentos duros para todo el sevillismo" , se felicita por haber podido "sacarlos adelante todos juntos".