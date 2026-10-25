García Plaza confirma el regreso de dos baluartes, sorprende con Manu Bueno y zanja la polémica con el Real Madrid: "Estoy alineado con lo que haga el club"

El técnico sevillista comunicó que Stassin y Guridi "están disponibles", restó dramatismo, que no importancia, al choque de mañana, dio pistas sobre el centro del campo y se refirió a las medidas del Sevilla por lo sucedido en el Santiago Bernabéu

Luis García Plaza atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de este lunes contra Osasuna, en la que valoró cómo llega el equipo, la necesidad de ganar y confirmó que todos los futbolistas que se encontraban entre algodones están a disposición para esta cita.

De esta manera, el técnico madrileño informó de que Stassin, Kochorashvili y Guridi "están disponibles" y podrán jugar contra los rojillos. Eso sí, el míster nervionense matizó, sin dar nombres, que "algunos no están ni para 45 minutos, pero es normal".

"Cuento con toda la plantilla -menos los lesionados de larga duración Miguel Sierra y Marcao- e incluso tendré que hacer un descarte, lo que es una buena noticia. Era el objetivo, porque tenemos muchos partidos seguidos. Es genial llegar con casi toda la plantilla, estoy muy contento por eso", señaló Plaza, al que le preguntó sus planes para el centro del campo ahora que dispone de Kochorashvili y Guridi, momento en el que elogió a Manu Bueno.

Halagos para Manu Bueno como respuesta a su plan para la medular

“Las plantillas están para cuando tienes bajas. Manu Bueno de lo poco que ha jugado ha sido de lo mejor del equipo, porque dio el pase que provocó el penalti a Ure contra el Rayo contra el Real Madrid estuvo a punto de marcar dos tanto. Se está ganando a base de trabajo disputarle el puesto a cualquiera. Su aportación ha sido decisiva. Eso es una plantilla", indicó Plaza, que tampoco desveló quién jugará en el costado diestro: “Puede ser que probemos con Rubén Vargas, con Ejuke, Alfon o Felix Correia, son diestros los cuatro, así que no será tan complicado jugar en la derecha. Ahora vienen cuatro partidos en 12 días y todo el mundo está preparado para aportar”.

Además, el entrenador señaló que no está preocupado por sumar tres partidos sin ganar. “El equipo ha seguido compitiendo, aunque perdiéramos ante Barcelona y Madrid y empatáramos ante el Levante. Los partidos son incontrolables. Si seguimos así, estaremos en los partidos. LaLiga es una carrera de fondo y debemos seguir sumando puntos. El hambre que estamos teniendo es lo que define al equipo", apuntó el míster, que restó dramatismo a este choque.

García Plaza afronta el partido sin preocupación por la racha sin ganar

“Todos los equipos de Primera, quitando los de arriba, pasan por la dinámica de cinco o seis partidos sin ganar. Me importan las sensaciones. No estoy preocupado, al revés. El equipo va a full, cada victoria va a ser muy sufrida, hay que seguir en esa línea. Quitando los de arriba no me siento inferior ni superior a nadie”, expresó el madrileño, al que no se le dan bien los duelos con Jagoba Arrasate.

“Tengo muy buena relación con Jagoba. Las estadísticas no me importan mucho, lo importante es que ganemos y sumemos tres puntos. Jagoba encaja al dedillo en Osasuna. Vimos un equipo muy intenso, que aprieta fuerte. Es uno de los equipos más físicos de la categoría, muy potente. Encaja bien a su estilo. Ojalá le ganemos, sumar 17 puntos a estas alturas sería muy bueno. La gente está contenta de que el equipo transmite”, indicó.

Pasa de la polémica con el Real Madrid

Por otro lado, se refirió con alegría al regreso al Sánchez-Pizjuán: "Tenemos muchas ganas de disfrutar en nuestra casa, de volver a estar juntos y si tenemos esa comunión entre todos estaremos más cerca de los buenos resultados. Cada victoria es oro molido", apuntó el técnico, que dejó claro que ha pasado página de la polémica con el Real Madrid y que solo puntualizó que está a favor de las medidas tomadas por el club. "Cuando acabó el partido pasé página y empecé a pensar en mis jugadores para el choque de mañana. Obviamente estoy en la misma línea del club, de acuerdo con lo que haga, pues para algo soy su entrenador, pero personalmente no le doy más vueltas al tema".