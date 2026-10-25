Leo reivindica con su Sevilla la importancia de darle visibilidad a la Piel de Mariposa: "Las heridas están súper bien"

El pequeño guerrero ha comparecido ante los medios tras el entreno del Sevilla, donde ha querido reivindicar esta lucha en el que se siguen dando pasos importantes

El entrenamiento del Sevilla FC antes de recibir a Osasuna no ha podido tener mejor sabor. En el Día Internacional de la Piel de Mariposa, el primer equipo sevillista ha recibido la visita más especial que se podía tener en este día tan señalado. Sobre el césped estaba Leo, el pequeño guerrero cuya lucha tiene una gran visibilidad en todo el país. Gracias a sus entrevistas, y apariciones en altas estancias como el Parlamento Europeo, ha conseguido dar pasos importantes por esta enfermedad. Uno de los grandes logros es haber conseguido que Andalucía financie su tratamiento y pueda ser una de las comunidades pioneras en la misma; aunque todavía quedan pasos importantes para que sean más personas los que se beneficien de la misma.

Al comienzo del entreno, el pequeño ha pasado un agradable rato con los protagonistas del primer equipo, dando una charla y mostrando la importancia que esta enfermedad tiene. Dentro de su reivindicación, no ha dudado en querer dar unas palabras a los medios de comunicación que se han desplazado al entreno para poder seguir dando visibilidad a esta lucha que tantos adeptos tiene tanto en las redes sociales como por parte de la 'calle'. ESTADIO Deportivo ha sido uno de los medios presentes y que ha podido realizar varias cuestiones. Todo esto con una sonrisa y acompañado de toda una familia que no duda en hacer que este movimiento siga extendiéndose por todos lados.

El avance del tratamiento de su enfermedad

Desde que comenzase esta lucha, muchas son las cosas que han cambiado y los pasos que ha conseguido dar. Una de ellas es el conseguir ese tratamiento que le está ayudando mucho, tal y como muestra en las redes sociales. "¿En qué ha cambiado desde hace unos meses? Pues todo. El tema de ánimos, las heridas... En todo. Sobre todo las heridas, que están súper bien", declaró.

"Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros (...) seguiremos para adelante luchando siempre".

Las palabras del entrenador y de los jugadores

Ha sido emotivo y especial ver a los jugadores del Sevilla junto al pequeño guerrero; todo ello con la colaboración de un Luis García Plaza muy junto a él. "¿Qué me han dicho? Que soy un máquina, se han puesto muy contentos al verme. Les he contado eso que soy el Talismán del Sevilla y se han quedado diciendo: uuuh, ¿en serio, en serio?".

Lo tiene claro para este año, y el sevillismo no duda en que se cumplirá. "Pues nada, que este año va a ser igual, que vamos a ganar todo este año".

La importancia de la camiseta al revés

Uno de los detalles es que todos los jugadores llevaban la camiseta al revés. El motivo lo explica Leo, aunque tiene un importante trasfondo reivindicativo. "Llevamos la camiseta al revés porque el roce de la etiqueta y las costuras nos hacen daño. Imagínate que te mueves o algo, y te duele la camiseta porque te rozas con algo. Pues ese roce a nosotros nos causa heridas, ampollas, como nuestra piel es tan sensible... Por eso la llevamos al revés, para que esas etiquetas y roces no nos hagan esas heridas y pompas", declaró.