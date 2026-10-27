García Plaza rompe su techo histórico con ritmo de Europa y con al Sevilla de Champions como espejo

El técnico firma el mejor arranque de su carrera deportiva y eleva al Sevilla a puntuaciones de cursos europeos, pues no suma tantos puntos desde la 21/22, cuando del equipo se clasificó para la Champions

La victoria contra Osasuna ha confirmado el salto protagonizado por el Sevilla en el presente curso, instalado en plaza europea como sexto con cinco puntos de ventaja sobre el séptimo merced a los cinco triunfos conseguidos en las primeras diez jornadas.

Los nervionenses pusieron fin a tres semanas sin ganar y ratificaron las sensaciones de equipo serio que ilusiona al sevillismo y está en plena comunión con el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que le impulsa en la tabla y establece un ritmo de puntuación que recuerda a tiempos en los que el objetivo distaba de no pasar apuros con el descenso.

El Sevilla logra su mejor registro desde la 21/22 de Champions

No en vano, con 17 unidades de 30 posibles, el Sevilla firma sus mejores guarismos a estas alturas de la competición desde la campaña 21/22, cuando a las órdenes de Julen Lopetegui sumaba 21 unidades y terminó en la cuarta plaza.

Aquel curso se firmó el mejor arranque desde la 16/17, lo que significa que las 17 unidades actuales se erigen en uno de los guarismos más destacados en la jornada 10 en la última década, más concretamente el quinto.

Deja atrás a Almeyda

En este sentido, supera el casillero a estas alturas de la campaña 20/21 y se sitúa a dos puntos de los cursos 17/18, 18/19 y 19/20. Ni que decir tiene que ya deja muy atrás a Almeyda, con 13 puntos tras la disputa de 10 partidos, y por supuesto a los 12 puntos de la 24/25, los 9 de la 23/24 y los 10 de la 22/23.

Por ende, se aleja de la corriente numérica con la que se luchó por salvar la categoría, y ronda los números de los últimos proyectos en lo que se consiguió la clasificación europea.

García Plaza suma más puntos que nunca en su carrera

No cabe duda que, junto a José Ignacio Navarro, el principal artífice de este éxito es Luis García Plaza, que este curso ha roto su techo como entrenador en la máxima categoría del fútbol español. Y es que, como recoge la cuenta @LaLigaenDirecto, el preparador madrileño firma el mejor arranque de su carrera deportiva en la jornada 10 de la máxima categoría, merced a cinco victorias y dos empates, y perder únicamente con los tres primeros clasificados, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

Además, puede presumir de ser el único entrenador del @SevillaFC en los últimos 67 años, junto a Jorge Sampaoli y Unai Emery, que consigue pleno de victorias en sus primeros cinco partidos como local en LaLiga frente a rivales distintos de los tres grandes del fútbol español: Real Sociedad, Espanyol, Rayo Vallecano, Valencia y Osasuna.