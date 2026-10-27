Resaca activa del Sevilla con dos bajas para preparar la rotación masiva en la Copa del Rey

Sin descanso tras ganar a Osasuna, la plantilla se ejercitó esta mañana para preparar la visita al Sporting de Hortaleza, sin los dos lesionados y pensando en numerosos cambios

Tras la victoria de ayer contra Osasuna, la cual le permite asentarse en la sexta plaza con cinco puntos de renta sobre el séptimo, el Sevilla tuvo una resaca activa en la mañana de hoy con un entrenamiento de cara al preparar el partido del jueves contra el Sporting de Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey.

Así, como apunta el club, "pocas horas después de sumar tres importantes puntos en casa ante Osasuna, la primera plantilla del Sevilla FC volvió al terreno de juego pensando ya en la siguiente cita" dentro de una semana intensa con hasta tres encuentros oficiales, el de ayer lunes, el del jueves en Alcalá de Henares y el del domingo contra el Getafe.

Por ende, García Plaza no tiene tiempo que perder y no ha podido otorgar descanso a los futbolistas, programando una sesión en la que el equipo se ejercitó con poca carga física para los titulares contra los rojillos. El balón de la Copa del Rey fue el protagonista de la sesión.

Una vez más, después de las recuperaciones de Stassin, Kochorashvili y Guridi, el técnico madrileño solo se vio obligado a prescindir de los lesionados de larga duración, casos de Miguel Sierra y Marcao. El canterano, operado del hombro, no volverá a estar disponible hasta 2026.

Al jugar el pasado lunes, mañana miércoles tendrá lugar la última sesión de trabajo de cara a la cita copera, si bien los sevillistas no pondrán rumbo a tierras capitalinas hasta el mismo jueves por la mañana, al disputarse el partido a las 21:00 horas.

Debido a la acumulación de partido, García Plaza prepara el partido con la mente puesta en introducir muchas rotaciones en el once, en el que firmarán futbolistas con pocos minutos y que incluso no han debutado de forma oficial como podrían ser Fran González, Carmona, Manu Bueno, Julio Díaz, Alfon o Peque, que gozarán de una oportunidad para reivindicarse ante la falta de protagonismo en el campeonato liguero.

En el caso del portero leonés, los únicos minutos que ha tenido fueron no oficiales en el Trofeo Antonio Puerta.