"Ladrones, corruptos y prevaricadores": el mensaje en los alrededores del Ramón Sánchez-Pizjuán antes del Sevilla-Osasuna

En la previa del Sevilla-Osasuna, una lona con un claro mensaje reivindicativo ha acaparado los focos de los alrededores del Ramón Sánchez-Pizjuán, una muestra más de la indignación tras lo producido en el Santiago Bernabéu

Ha pasado más de una semana desde que el Sevilla viviese, en el Santiago Bernabéu, uno de los hechos más inexplicables que se han vivido desde hace muchos años en el fútbol español. El club hispalense vio como en varias ocasiones no se pudo observar con claridad acciones que, en este caso, acabaron perjudicando a los intereses del equipo sevillista. Tamto molesto esto dentro del club que, el martes por la mañana, una expedición encabezada por José María del Nido Carrasco puso rumbo a tierras madrileñas para acudir al CTA y pedir explicaciones por estas acciones. En un comunicado posterior, el club mostró su contrariedad por lo expuesto y anunció una serie de requisitos y peticiones.

Este enfado aumentó tras las palabras de Sergio Carranza, director editorial de LaLiga, en el programa El Partidazo de Cope. Todo esto calentó, aún más, a la afición sevillista e, incluso, a gran parte de la ciudad; que vio en un mismo fin de semana sus dos equipos vivián decisiones más que discutibles. Este enfado parece haberse refrendado en la noche de este lunes, en la previa del Sevilla-Osasuna, con un claro mensaje con varios actores protagonistas que muestran el descontento por esta situación.

El claro mensaje en la previa del Sevilla-Osasuna

La sorpresa ha sido, cuando muchos de los que estaban llegando al Ramón Sánchez-Pizjuán, miraban a Nervión Plaza en la zona situada enfrente del mosaico de Preferencia. El mensaje era claro: "Ladrones, corruptos y prevaricadores". Los protagonistas del mismo eran evidentes, poniendo el foco en varios estamentos. Estos eran FC Barcelona, Real Madrid, CTA, LaLiga y Movistar. Un mensaje reivindicativo que, sin lugar a duda, ha sido colgado en uno de los puntos álgidos de la entrada al templo nervionense. No han tardado en salir fotos en la redes sociales de la pancarta, y es que ha llamado la atención al poco de haberse producido el partido en el Santiago Bernabéu.

Borrón y cuenta nueva ya para García Plaza

En el club, tras lo expuesto el pasado martes, ya tiene claro que hay que centrarse en lo que viene. Uno de los primeros en exponerlo fue el técnico madrileño en rueda de prensa del pasado domingo, donde obvió la pregunta de ESTADIO Deportivo dedicada a esta cuestión. "Cuando acabó el partido pasé página y empecé a pensar en mis jugadores para el choque de mañana. Obviamente estoy en la misma línea del club, de acuerdo con lo que haga, pues para algo soy su entrenador, pero personalmente no le doy más vueltas al tema", declaró al respecto.

Ya también fue cuestionado esta semana por el tema Gabriel Suazo en la rueda de prensa intersemanal, aunque en este caso sí que se mojó algo más. "Sinceramente, hay muchas situaciones, sobre todo en ese partido y también en partidos anteriores, que nosotros realmente no comprendemos. Intentamos buscar una explicación. Han aparecido muchos videos, hoy el árbitro lleva cámara... Nosotros nos acercamos, teniendo las pulsaciones a mil pero siempre de la mejor forma, y muchas veces uno no encuentra respuestas. Es lamentable, la verdad es que sí, porque después termina el partido y ves que situaciones que quizás se puedan decantar hacia el otro lado la mayoría de las veces están yendo en contra".