Nianzou tarda sólo cuatro partidos en liarla en Francia: roja directa por llegar tardísimo en su tercera titularidad

El central parisino, que se perdió las cinco primeras jornadas de la Ligue 1 y las dos iniciales de la Champions League, cogiendo ritmo de paso con el filial en el Championnat National 2, dejó a los suyos con diez de manera aparatosa en la visita a un Mónaco que empataría poco después

José Ignacio Navarro obró el milagro este verano y Tanguy Nianzou abandonaba el Sevilla FC a un año de finalizar contrato. Aunque la operación se vistió de traspaso a coste cero, que lo fue, los nervionenses se hacen cargo de una buena parte de su altísima ficha, que alcanzaba los nueve millones de euros brutos, si bien es cierto que el parisino aceptó una considerable rebaja para que el Lille no arriesgara demasiado con su repatriación. Según 'L'Équipe', los 'dogos' solamente abonarán 1,4 millones a un zaguero que ha sufrido la friolera de once lesiones, la mayoría musculares, desde que aterrizara en 2022 como sustituto de Jules Koundé a cambio de unos 16 millones.

Con contrato en el Pierre-Mauroy hasta 2028, con un tercer año opcional, la ruinosa contratación del ex del Bayern de Múnich será definitivamente historia en blanquirrojo dentro de pocos meses. Atrás quedan apenas 62 partidos oficiales aquí, en los que anotó tres goles y fue expulsado en otras tantas ocasiones, acumulando la ya mencionada y elevadísima cifra de contingencias físicas que hicieron imposible a ningún entrenador de los muchos que ha tenido el club hispalenses este lustro otorgarle cierta regularidad. Una 'caja de bombas' que ya ha estallado en su retorno seis años más tarde a la Ligue 1.

Y es que Tanguy Nianzou ha tardado apenas cuatro encuentros en liarla. De esta forma, fuera de forma por su larguísima etapa sin jugar en Nervión, el zaguero no estuvo disponible en las cinco primeras jornadas del campeonato francés (para ser estrictos, no jugó, aunque sí fue convocado ante el Troyes el pasado 13 de septiembre). Jugó con el equipo reserva ante el Oissel a finales de agosto en el Championnat National 2 para ir cogiendo ritmo, aunque su estreno con los rojiazules fue el 10 de octubre frente al Le Havre. Además, con 90 minutos en su haber, como la siguiente semana ante el Brest, más 27 minutos en UCL con el Galatasaray.

"Se disculpó; son cosas que pasan y el próximo partido estará todo olvidado"

Sin embargo, no ha podido adquirir el ex sevillista velocidad de crucero, pues este domingo, cuando de nuevo partía de inicio en el Louis II, fue expulsado a los 66 minutos, con 0-1 en el marcador, por una entrada tan fea como a destiempo sobre Paris Brunner. Una roja directa que dejaba a los suyos en inferioridad, lo que aprovecharía el Mónaco para igualar el choque ocho más tarde. Las redes sociales se mofaban por lo tarde que llegó Tanguy Nianzou, a quien disculpaba su compañero Nathan Ngoy: "Se disculpó y lo sentí positivo. Son cosas que pasan como futbolista. Hay altibajos. Aparte de eso, pienso que estaba haciendo un buen partido. Va a ponerse al servicio del equipo y a girar el interruptor porque es un jugador inteligente. El próximo partido ya estará todo olvidado".