La clave en el Balón de Oro: “Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal"

Desde la revista France Football, organizadora del premio, admiten que el hecho de tener a los dos jugadores del FC Barcelona y la selección española entre los favoritos restó opciones a ambos

La Gala del Balón de Oro celebrada este pasado lunes en Londres coronó a Harry Kane como el mejor jugador del mundo. El delantero inglés se impuso en una ajustada votación al francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, mientras que Lamine Yamal, que llegaba la cita confiado en ser el elegido, quedó en tercera posición.

En concreto, la diferencia entre los dos primeros fue menor incluso que los 41 puntos que separaron en 2024 a Rodri Hernández y al brasileño Vinicius, que decidió no acudir a aquella gala por su enfado. Pero ahora el centrocampista internacional español podría haber jugado un papel clave para evitar la victoria de su compañero de equipo.

Finalmente, el ex del Manchester City, que estaba también entre los nominados, acabó en cuarta posición del ranking, justo por delante de Leo Messi, cuyo quinto puesto no ha sentado nada bien en Argentina. Así, según Vincent García, redactor jefe de France Football, la revista organizadora del premio, esta circunstancia hizo que los puntos se dividieran entre los dos jugadores del FC Barcelona y la selección española, restando opciones a ambos para llevar el preciado galardón al Camp Nou.

"España destacó como bloque"

"Creo que, efectivamente, en el equipo español que fue campeón del mundo hubo un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri le restó votos a Lamine Yamal en esta votación. Hubo un poco de dispersión de votos entre los españoles y, sobre todo, España destacó como bloque. Por eso, fue difícil señalar una actuación individual por encima del resto", explicó el periodista galo.

Dembélé, perjudicado por la estrategia del PSG, con Kvaratskhelia y Fabián implicados

Tampoco en Francia quedaron nada contentos con el resultado de la Gala, donde el París Saint-Germain no obtuvo ningún galardón pese a ser el actual campeón de la Champions. Al respecto, Vicent García lamentó que desde la entidad gala no apoyaran con más fuerzas a Dembélé, ganador del pasado año, aludiendo a la importancia de que los clubes remen también a favor de sus futbolistas.

"Mbappé ha tenido una campaña muy buena. Otros han tenido una mala campaña, como el PSG. Creo que deberían haber apostado por Ousmane Dembélé", aseguró, explicando que el reparto de votos en el conjunto parisino, como ha sucedido en el Barça, también fue decisivo para que el 'Mosquito' no volviera a conquistar el Balón de Oro.

"La comunicación del PSG tal vez no fue muy clara al intentar promocionar a tres jugadores y luego a dos. Deberían haberse centrado en Dembélé", indicó, aludiendo así a la batalla entre el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que acabó sexto en la clasificación; el propio Dembélé, séptimo; y el español Fabián Ruiz, cuya décima posición final también ha sido discutida por muchos en nuestro país, puesto que era el único que se presentaba como ganador del Mundial y la Champions.