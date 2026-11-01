Ten Hag se despacha contra Cristiano Ronaldo: "La mayor fortaleza del Real Madrid es que siempre saben el momento perfecto para despedirse de un jugador… y ese también fue el caso"

El entrenador neerlandés, que tuvo una mala experiencia con el portugués en el año 2022 cuando coincidieron en el Manchester United, no ha dudado en decir que el delantero lleva siete u ocho años que no está para rendir en la élite del fútbol profesional

Erik ten Hag, entrenador neerlandés, no se ha cortado a la hora de criticar con dureza al veterano delantero Cristiano Ronaldo, quien está considerado como uno de los mejores del mundo. El técnico y el portugués tuvieron una mala relación a finales del año 2022 en el Manchester United y Erik ten Hag lo sigue teniendo muy presente. Hasta el punto que no ha dudado en decir que Cristiano Ronaldo lleva ya siete u ochos años que no puede competir al máximo nivel.

No es la primera vez que Erik ten Hag hace unas declaraciones de este tipo, ya que sólo hace unas semanas también criticó mucho a un Cristiano Ronaldo que a sus 41 años ya está al final de su carrera deportiva. Motivo con el cual lleva desde el año 2023 jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Erik ten Hag explica por qué Cristiano Ronaldo no está preparado para jugar en la élite

Erik ten Hag no ha dudado en desvelar que no contaba con Cristiano Ronaldo en el Manchester United porque no veía al delantero portugués preparado para darle lo que él pedía. "Cuando empecé el trabajo en el Manchester United, le expliqué a Cristiano Ronaldo el estilo de juego que teníamos la intención de adoptar. Pero, en última instancia, tienes que aportar algo tú mismo a la mesa... y él ya no tenía la capacidad de soportar el trabajo duro requerido", ha explicado en una entrevista en ESPN NL.

Cristiano Ronaldo se quedó sin jugar en varios partidos y al final acabó marchándose en mitad de temporada el Manchester United, en noviembre de 2022, para luego comenzar su aventura en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

El entrenador neerlandés ha dicho que está falta de capacidad de Cristiano Ronaldo para aguantar el trabajo duro explica que en la UEFA Champions League o con Portugal no haya tenido éxitos en estas temporadas. "Es simple: si no estás en condiciones físicas óptimas, ya sea en la Premier League, la Champions League o con la selección portuguesa, simplemente no tienes ninguna posibilidad de tener éxito".

Cristiano Ronaldo ha sido criticado por Erik ten Hag.

Erik ten Hag señala que el real Madrid acertó dejando salir a Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag ha mostrado su respeto a la carrera deportiva de Cristiano Ronaldo, pero ha dejado claro que ya lleva tiempo sin estar para rendir al máximo nivel. "En mi opinión, Cristiano Ronaldo es sin duda un jugador fantástico y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero la verdad es que, en los últimos siete u ocho años, ya no ha sido capaz de rendir a ese nivel".

Por último, Erik ten Hag ha señalado que el Real Madrid acertó de pleno cuando en el año 2018 decidió vender a Cristiano Ronaldo a la Juventus ya que cuando se marchó al equipo italiano el portugués comenzó su declive. "Desde que el Real Madrid vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus, prácticamente fue el fin. De hecho, la mayor fortaleza del Real Madrid es que siempre saben el momento perfecto para despedirse de un jugador… y ese también fue el caso".