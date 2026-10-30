El desprecio de Dibu Martínez, portero de Argentina, a la selección española de Luis de la Fuente: "Francia en 2022 me impuso más que esta España"

El cancerbero del Chelese, actualmente lesionado tras sufrir una fractura en la mandíbula en el encuentro ante el Everton del pasado 17 de octubre, dejó claro que hoy en día la albiceleste vencería a la Roja

Emiliano, el 'Dibu' Martínez, guardameta que el pasado verano puso rumbo desde el Aston Villa al Chelsea y que también fue uno de los testigos directos del triunfo de la selección española de Luis de la Fuente ante Argentina por ser el portero de la Albiceleste, se encuentra actualmente lesionado. El cancerbero argentino sufrió un gran golpe en el duelo ante el Everton del pasado 17 de octubre.

En una entrevista del guardameta del Chelsea para Los Edul, recordó cómo fue el momento en el que cayó al suelo desplomado: "Fue como un K.O de la UFC. Me desmayé y no recuerdo nada. Me pusieron una placa en el hospital y me agarraron tres dientes". Seguidamente Dibu Martínez dejó claro que quiere estar para la convocatoria de Argentina del próximo mes de noviembre porque admitió que necesita "jugar con la selección". "Mi intención es volver en el parón de selecciones", declaró.

Dibu Martínez ve a Argentina superior a España

Explicó Dibu Martínez que desde que terminó la temporada con su anterior club, el Aston Villa de Unai Emery con el que alcanzó la final de la Europa League, llevaba arrastrando una fractura en uno de sus dedos pero que tras colocarle un yeso, pudo estar con Argentina en el Mundial: "Arrastré la lesión desde la final de la Europa League. Los médicos me colocaron un yeso y pude entrenar las primeras semanas tirándome solo con un brazo. Días antes de la final ya pude hacerlo con total normalidad".

Además, reconoció que Lionel Scaloni le pidió sinceridad para decir que no estaba en condiciones óptimas si la fractura en uno de sus dedos se lo impedía: "Él me esperó hasta el último momento. Solo me hizo prometerle que le sería sincero de cara a si estaría bien para jugar o no un partido". Regresando al Mundial que Argentina perdió contra España en la final del pasado 19 de julio, Dibu Martínez apuntó a que si la Albiceleste hubiese llegado a la tanta de penaltis ante la Roja, el resultado final habría sido diferente: "Si íbamos a los penaltis ganábamos. Sentía que era mi día. Sientes que no va a entrar".

Dibu Martínez ante Ferran en el instante del gol de España

Dibu Martínez, con cierto aire de revancha y de aquel que aún no ha asumido la derrota en el Mundial ante España, declaró que Argentina es mejor que España y que la Roja no le impuso tanto respeto como Francia en 2022: "Francia en 2022 me impuso más que esta España. Son muy buenos, pero tengo la sensación de que hoy les ganamos". Por último, cuestionado sobre la despedida de Leo Messi de la selección de Argentina, el cancerbero deseó que su retirada sea similar: "Me gustaría irme como él. Nos enseñó todo; el caer y levantarse después del fracaso. Eso me ayudó después del Mundial. Tengo pensado seguir con la selección hasta el día en el que sienta que no puedo dar más".