Dibu Martínez, trasladado de urgencia al hospital tras un fuerte golpe

El guardameta argentino del Chelsea chocó con Jarrad Brantwhaite en una salida de balón después de un centro lateral. El cancerbero tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y con un collarín pero consciente en todo momento

Susto tremendo el que se ha vivido este sábado en la jornada 7 de la Premier League. En el encuentro que disputaban Everton y Chelsea en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, el guardameta Emiliano, el 'Dibu' Martínez, fue protagonista por una acción en la que el argentino terminó siendo trasladado al hospital de urgencia. El cancerbero argentino buscaba la pelota después de un centro lateral y después de un golpe con Jarrad Brantwhaite, terminaba en el suelo.

Dibu Martínez tuvo que ser sustituido y evacuado en camilla cuando corría el minuto 75 y el Chelsea vencía por 0-1 en un encuentro que los de Xabi Alonso terminarían ganando por 0-2 gracias al tanto de Neto en el minuto 90.

Dibu Martínez, trasladado al hospital de urgencias tras un peligroso choque

La acción en la que el Dibu Martínez terminó en el suelo se produjo en el minuto 65. Los servicios médicos del Chelsea trabajaron durante varios minutos en la inmovilización del guardameta argentino hasta que en el 75, tras colocarlo en una camilla y ponerle un collarín, tuvo que abandonar el terreno de juego ante la atenta mirada de compañeros, rivales y una grada que le despidió con una ovación como muestra de apoyo y deportividad.

El susto después del golpe de Dibu Martínez con Jarrad Brantwhaite fue considerable ya que en primer lugar, el guardameta del Chelsea movió un brazo y luego se quedó inmóvil sobre el césped junto al central que también se llevó un golpe importante. Por suerte, Dibu Martínez fue trasladado al hospital de urgencias siento totalmente consciente aunque eso sí, estando inmovilizado desde la cabeza hasta los pies.

Un verano movido para el Dibu Martínez

Dibu Martínez, después de ser subcampeón del mundo con Argentina tras caer en la final ante España, tuvo un verano movido. El guardameta argentino saló del Aston Villa después de seis temporadas como villano y siendo uno de los mejores guardametas de la Premier League. Dibu Martínez dejó en el Aston Villa y también con Argentina, momentos para la historia por su particular forma de desconcentrar a los rivales cuando se trataba de detener un lanzamiento de penalti.

Dibu Martínez en el último Mundial con Argentina

El Chelsea de Xabi Alonso pagó por él un total de 8,8 millones de euros y en Londres ha firmado un contrato hasta junio de 2029. Precisamente este sábado estaba siendo uno de los mejores en el Chelsea ya que a pesar de haberse retirado a los 75 minutos de juego, ya había sumado hasta cuatro intervenciones de mérito que estaban posibilitando la segunda victoria consecutiva de los de Xabi Alonso, la cuarta en lo que va de campeonato y que además les sirve para colocarse momentáneamente en la cuarta posición de la Premier.