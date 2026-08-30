'Dibu' Martínez se pone a las órdenes de Xabi Alonso

El 'Dibu' Martínez deja el Aston Villa después de seis temporadas y media para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso en el Chelsea, en una operación cercana a los nueve millones de euros

El mercado vuelve a cruzar los caminos del Chelsea y el Arsenal, aunque esta vez con un protagonista diferente. Si en los últimos años fueron Peter Cech y Kepa Arrizabalaga quienes hicieron el recorrido desde Stamford Bridge hasta el Emirates Stadium, ahora es el turno de Emiliano Martínez de realizar el trayecto contrario.

El portero argentino pone punto final a su etapa en el Aston Villa para incorporarse al nuevo proyecto del Chelsea, dirigido por Xabi Alonso. La operación, se ha cerrado por una cantidad ligeramente inferior a los nueve millones de euros y el acuerdo es de dos temporadas, con una opción para ampliar la vinculación durante un curso más. "Estoy encantado de estar aquí. Para mí y mi familia ha sido una decisión fácil", aseguró el guardameta tras confirmarse su llegada a Londres.

Un fichaje que llevaba tiempo gestándose

La salida de Martínez del Aston Villa no llega precisamente por sorpresa. El argentino ya estuvo muy cerca de abandonar el club el pasado verano. De hecho, llegó a despedirse de los aficionados después de la última jornada de la Premier League ante la posibilidad de poner rumbo al Manchester United. La operación, sin embargo, no llegó a concretarse. Los 'red devils' terminaron apostando por Senne Lammens y el 'Dibu' permaneció una temporada más en Birmingham. Una decisión que acabó teniendo premio, ya que el Aston Villa terminó levantando la Europa League.

Durante este verano tampoco dejaron de aparecer pretendientes. La Juventus llegó a posicionarse como una de las principales alternativas ante la posibilidad de que el Aston Villa incorporase a Suzuki, pero el japonés terminó fichando por el propio conjunto inglés y el conjunto italiano optó finalmente por Guglielmo Vicario. El Chelsea fue quien acabó dando el paso definitivo.

La portería del Chelsea, en el aire

La llegada del argentino también obliga al conjunto londinense a replantearse su situación bajo palos. La actuación de Robert Sánchez en el estreno de la Premier League ante el Fulham generó dudas y aceleró los movimientos de la entidad para reforzar una posición que ahora queda mucho más competida.

Uno de los grandes perjudicados podría ser Mike Penders. Todo apuntaba a que el joven guardameta regresaría de su cesión en el Estrasburgo para competir por la titularidad, pero la incorporación del ‘Dibu’ cambia por completo el escenario. Dibu mientras llega con las ideas claras: "Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos", explicó. "Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos".

El Aston Villa pierde a uno de sus grandes referentes

El Chelsea incorpora a un portero que ha sido fundamental en el crecimiento del Aston Villa durante los últimos años. Martínez llegó a Birmingham en 2020 y allí terminó consolidándose como uno de los mejores guardametas del fútbol mundial. En 256 partidos con el Villa, el argentino dejó 80 porterías a cero y fue pieza importante en la clasificación del equipo para la Champions League en dos ocasiones y en la conquista de la Europa League. A nivel individual, su rendimiento también fue reconocido con el Trofeo Yashin en 2023 y 2024.

Su marcha supone, por tanto, un golpe importante para Unai Emery. El técnico está viendo cómo varias de las piezas que sostuvieron el crecimiento del equipo abandonan: Konsa se marchó al Arsenal, Tielemans al Manchester United y Morgan Rogers también ha puesto rumbo al Chelsea. Y la desbandada todavía puede no haber terminado. Ollie Watkins está cerca de convertirse en nuevo jugador del Al Hilal, dejando al Aston Villa ante el reto de reconstruir buena parte de la columna vertebral que le llevó de nuevo a la élite europea.