El Barcelona prepara un bombazo con el Inter: Balde por Dimarco

Deco explora un intercambio de laterales con el conjunto italiano en los últimos días de mercado, aunque el Inter no quiere desprenderse de uno de sus grandes pilares

El FC Barcelona trabaja en una operación inesperada para el tramo final del mercado: un posible intercambio con el Inter de Milán que llevaría a Federico Dimarco al Camp Nou y a Alejandro Balde rumbo al conjunto italiano. La propuesta se encuentra todavía en fase de negociación.

La fórmula encaja con dos situaciones diferentes. El Barça busca una solución para la posición de lateral izquierdo mientras Balde ha perdido protagonismo con Hansi Flick; el Inter, en cambio, tendría que aceptar desprenderse de un futbolista que se ha convertido en una pieza estructural de su proyecto.

Deco pone sobre la mesa un trueque entre Barcelona e Inter

Las conversaciones entre Barcelona e Inter se habrían intensificado en los últimos días con un objetivo concreto: explorar si existe una fórmula que permita intercambiar a Balde por Dimarco. No se trata, por ahora, de un acuerdo cerrado ni de una operación cuya ejecución esté garantizada.

La información publicada por Sport señala al director deportivo azulgrana, Deco, como uno de los protagonistas de los contactos. El Barcelona estaría dispuesto incluso a añadir una cantidad económica para intentar desbloquear el movimiento, una posibilidad que evidencia la dificultad de convencer al club italiano.

Dimarco es el gran objetivo para el Barcelona

El perfil de Federico Dimarco explica por qué el Barça se ha fijado en él. Es un lateral izquierdo capaz de actuar con enorme profundidad y aportar mucho en el último tercio, una característica especialmente valiosa para un equipo que busca generar superioridades por fuera.

Su rendimiento reciente refuerza esa consideración. En la 2025/26 participó en 47 encuentros con el Inter, con 41 titularidades y 3.657 minutos, además de sus ocho goles y 16 asistencias. El curso anterior también superó los 50 partidos.

El problema es precisamente ese peso dentro del equipo. Las informaciones que apuntan al trueque coinciden en señalar que el Inter considera a Dimarco una pieza indispensable y que no ha dado todavía luz verde a su salida.

Por eso, el Barça no se encontraría ante una negociación convencional. No bastaría con ofrecer una alternativa deportiva al jugador: tendría que convencer al Inter de Milán de que perder a uno de sus futbolistas más importantes merece la pena.

Balde queda en una posición delicada en el Barça

La otra parte de la operación es Alejandro Balde, cuyo escenario en el Barcelona ha cambiado considerablemente durante las últimas semanas. El lateral de 22 años no fue convocado para el debut en LaLiga ante el Elche y posteriormente volvió a la lista frente al Athletic Club, aunque no llegó a disputar minutos.

La competencia por el puesto también se ha endurecido. La llegada de João Cancelo y el crecimiento de Xavi Espart han reducido el margen del internacional español, mientras Flick ha reclamado al futbolista un paso adelante en su rendimiento y compromiso.

La situación, sin embargo, no significa que Balde haya pedido abandonar el Barça. Al contrario: las informaciones recientes apuntan a que el jugador quiere quedarse y recuperar la titularidad. Flick, además, ha matizado públicamente que no le ha ordenado marcharse.

Los números de la pasada temporada explican que el Barça todavía valore su potencial. Balde disputó 42 partidos con el Barcelona en 2025/26, con 31 titularidades y 2.806 minutos.

Barcelona busca una solución y el Inter tiene la llave

La operación tendría, por tanto, una lectura diferente para cada club. Para el Barça, el trueque permitiría transformar una situación incómoda con Balde en la llegada de un lateral experimentado y productivo como Dimarco.

Para el Inter, en cambio, significaría renunciar a un futbolista que lleva años siendo importante. Dimarco se formó en la estructura del club italiano y regresó definitivamente al primer equipo después de varias cesiones. Desde entonces, su peso no ha dejado de crecer.

Ahí aparece el principal interrogante económico y deportivo. El Barça podría valorar a Balde como una pieza con mayor recorrido por edad, pero el Inter tendría que decidir si esa proyección compensa la pérdida inmediata de un jugador que viene de producir 24 participaciones directas en goles entre tantos y asistencias en la última temporada.

El mercado deja una última ventana para el bombazo

El contexto temporal alimenta todavía más la operación. El mercado afronta sus últimos días y el Barcelona mantiene varias carpetas abiertas, con salidas e incorporaciones todavía pendientes. El futuro de Balde es una de ellas.

El escenario que se plantea es especialmente llamativo: Balde saldría del Barcelona y Dimarco aterrizaría en el Camp Nou, pero con una negociación todavía abierta y un Inter poco predispuesto a desprenderse de su carrilero.

Por eso, el verdadero bombazo no es que el acuerdo esté hecho, sino que el Barça haya puesto sobre la mesa una fórmula para intentar hacerse con Dimarco. Quedan pocos días para comprobar si Deco consigue convencer al Inter o si el conjunto italiano cierra la puerta a una operación que, de producirse, cambiaría por completo el aspecto de los dos laterales.