Getafe 3-1 Sevilla: Pues sí, Luis, el halago debilita (y mucho)

Horrible y espantosa segunda mitad de los nervionenses, faltos de competitividad sobre el césped y sin capacidad de reacción desde el banquillo, para pasar de un 0-1 al descanso con el partido dominado a un resultado final de 3-1

"Y... bueno, van demasiado halagos ya. Lo digo en serio, no me gusta esto. En serio, eh, no me está gustando, van demasiados halagos y siempre digo que el halago debilita". Esta frase de Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo entre el Getafe CF y el Sevilla FC se ha acabado refutando mientras Martín Satriano y Andrés García bailaban a las tropas blanquirrojas en medio de una inesperada bajada de brazos tras el descanso para pasar de un valioso 0-1 controlando el juego a un 3-1 que incluso se queda corto para lo espantosa que ha sido la segunda mitad.

Los futbolistas visitantes bajaron mucho sus prestaciones y estuvieron muy mal, especialmente personalizable la crítica en Manu Bueno, pero el entrenador estuvo incluso peor: tarde y mal con los cambios, cuando quiso reaccionar su equipo yacía sobre el césped inerte, arrollado por un conjunto azulón que se motivaba aún más en cada ataque y que con muy poco le pasó por encima.

El Getafe salió tal y como esperaba el Sevilla; pero el martillo de Kike Salas le frenó

Sólo cinco goles a favor en 10 jornadas (y 15 en contra) era el pobre balance con el que llegaba el Getafe CF, que gozó de la primera ocasión del partido en un buen centro de Ramón Terrats desde la izquierda que Boselli cabeceó muy cerca de la escuadra derecha de Vlachodimos en el 4'. De partida no se vio al equipo azulón que tanto ha criticado Bordalás y sí ese equipo ultracompetitivo que está invicto en el Coliseum, tal como había augurado Luis García Plaza en la rueda de prensa previa: clara iniciativa local, juego muy directo, numerosos duelos, intensas disputas y permanentes contactos.

Ante esta receta, el Sevilla FC se limitaba a mantener el orden defensivo sin recular en exceso y sin fragmentarse, aunque a costa de preservar este orden le costaba un mundo tener el balón y asomarse a zona de peligro. Las cosas de las inercias, sin embargo, hicieron posible que los que se adelantasen fueran los visitantes. El 'Geta' venía de encajar tres goles a balón parado en San Mamés y el 0-1 llegó en un aislado córner botado con precisión por Félix Correia en el que Castrín bloqueó, Gudelj perdió la marca de Kike Salas y el canterano conectó un potente cabezazo para batir a David Soria (19').

Lucas Stassin, a la media vuelta tras un buen pase filtrado de Agoumé sin mirar (a lo Laudrup) demostraba lo bien que le había sentado el gol al Sevilla FC, que iba ganando metros a pesar del contratiempo de la lesión (molestias en una rodilla) de Isaac Romero. Antes de dejar su sitio a Manu Bueno, el lebrijano se llevó un mamporro de Dani Carvajal que habría sido penalti de no ser porque el balón no estaba en juego y en el que el exmadridista rozó la agresión.

El Sevilla perdona el segundo y el 'Geta' sale arrollador en la reanudación

Aún más clara la tuvo el Sevilla FC al filo del descanso, con Luis García Plaza maldiciendo en la banda que ni Ejuke ni el propio Stassin -en la frontal del área pequeña- lograsen aprovechar una gran acción individual de Félix Correia. Todavía habría tiempo para un derechazo cruzado del nigeriano, tras una arrancada de Castrín como carrilero diestro, y una falta directa botada por Suazo que no sorprendieron al portero de un Getafe CF que pedía a gritos el descanso para parar el progresivo dominio nervionense.

A los locales les sentaron muy bien el asueto y los dos cambios que hizo Bordalás, retomando el guion intenso de los primeros minutos aunque sin llegar a exigir a Vlachodimos más allá de centros laterales y algún que otro intento muy lejano. El portero griego no tuvo que emplearse a fondo hasta el 62', cuando desvió un remate de Andrés García en una acción en la que Satriano rompió líneas por dentro y abrió para el servicio atrás de Terrats desde el vértice izquierdo del área.

Martín Satriano se viste de Maradona y Andrés García parecía el mejor Messi

Fue el aviso del 1-1, que nació en otra enorme acción individual del charrúa, ahora yéndose de tres defensores por la derecha para ponerla tensa al área, donde la empaló Enes Ünal cayéndose. El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo en la segunda mitad. Sorprendieron los cambios de Luis García Plaza. Primero, porque tardó demasiado en hacerlos y, segundo, porque cuando volvió al 1-4-4-2 lo hizo quitando del campo a Félix Correia -el mejor de su equipo- y un desdibujado Youssouf Fofana.

Para cuando movió el árbol, el 'Geta' iba lanzado e incluso volvió a ver portería: el golazo de tacón de Satriano fue anulado en primera instancia por una 'faltita' previa sobre Manu Bueno -se lleva las manos a la cara y sólo le roza el hombro, exagerando un contacto mínimo cuando había perdido la posición-. El línea levantó la bandera pero Víctor García Verdura no llegó a pitar nada, pero Castrín se quedó clavado dando por hecho una infracción de la que luego el colegiado catalán se retractó revisándola en el VAR antes de autorizar que el 2-1 subiese al marcador.

Es cierto que el árbitro generó una confusión innecesaria, pero no puede ni debe servir de excusa. Todavía estuvo a punto de marcar otro Satriano, se lanzó en plancha para cabecear, que además aprovechó un grosero error de Manu Bueno (horrible actuación) forzando la expulsión del mediocentro e inició la acción del 3-1, un golazo de Mangala en el 90+4' a pase de Andrés para poner la puntilla a una espantosa segunda mitad del Sevilla FC.

Ficha técnica del Getafe - Sevilla en LaLiga

3- Getafe CF: David Soria; Carvajal, Djené, Boselli, Valou (Davinchi 46'); Francho (Mangala 46'), Gudelj; Andrés García, Ramón Terrats (Kiko Femenía 72'), Satriano; y Enes Ünal (Iván Azón 82').

1- Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo (Julio Díaz 87'); Ejuke, Agoumé (Kochorashvili 87'), Fofana (Robbie Ure 72'), Félix Correia (Rubén Vargas 72'); Isaac Romero (Manu Bueno 27') (90+1') y Stassin.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Expulsó a Manu Bueno por roja directa (90+1'). Amonestó a los locales Davinchi y Gudelj, así como a los visitantes Suazo, Agoumé, Castrín y Sangante (no estaba en el campo).

Goles: 0-1 (19') Kike Salas; 1-1 (69') Enes Ünal; 2-1 (77') Satriano; 3-1 (90+4') Mangala.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 en LaLiga EA Sports disputado en el estadio Coliseum de Getafe.