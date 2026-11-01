Racing de Santander - Real Madrid en directo el partido de la Jornada 11 de LaLiga en vivo online

¡Estamos en directo en Estadio Deportivo para contaros todo lo que suceda en el Racing de Santander - Real Madrid! Los blancos visitan El Sardinero en busca de tres puntos importantes para seguir peleando por el liderato, mientras que los cántabros sueñan con dar la sorpresa ante su afición.Sigue con nosotros las alineaciones, los goles y todo el encuentro minuto a minuto

El Real Madrid vuelve a Santander para medirse al Racing en El Sardinero, en un partido de Primera División que no se vivía desde 2011 . Los de José Mourinho llegan con la moral por las nubes tras conquistar el Clásico, pero afrontan una semana exigente en la que quieren encadenar tres victorias antes del próximo parón . Enfrente tendrán a un Racing ilusionado con su regreso a la élite y que se agarra al gran momento goleador de Zabiri para intentar dar la sorpresa.

El Racing no ha dejado su portería a 0 en ninguna ocasión de sus 10 partidos de Liga.

Mbappé lleva 14 goles en 13 partidos. Además, alcanzó los 100 goles con el Real Madrid gracias a su doblete en el clásico

La jornada 11 de LaLiga EA Sports deja uno de sus partidos más atractivos este domingo en los Campos de Sport de El Sardinero. El Racing de Santander recibe al Real Madrid en un encuentro que enfrenta a dos equipos con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de conseguir un resultado positivo. Los cántabros quieren aprovechar el apoyo de su afición para dar la sorpresa, mientras que los madridistas no pueden permitirse un tropiezo si quieren continuar en la pelea por el campeonato.

El conjunto blanco llega a esta cita después de una semana marcada por el Clásico. La victoria frente al Barcelona ha supuesto un importante impulso anímico, que ahora tienen el reto de demostrar que pueden mantener ese nivel lejos del Santiago Bernabéu. El calendario no da tregua y cada jornada adquiere una mayor importancia, especialmente en una clasificación en la que los principales aspirantes al título no pueden relajarse.

Además, el Real Madrid quiere prolongar su buena dinámica y confirmar las sensaciones que dejó en el último enfrentamiento ante su eterno rival. Para ello tendrá que superar un escenario que históricamente ha sido complicado y ante un adversario que afronta el choque con una motivación especial.

El Racing quiere dar la sorpresa ante su afición

En el otro lado estará un Racing de Santander que espera convertir El Sardinero en un fortín. La visita del Real Madrid es una de las grandes citas de la temporada para el conjunto cántabro, que tendrá delante a uno de los equipos más potentes del campeonato. La ilusión de la afición y el ambiente que se espera en las gradas serán dos de los principales argumentos de los locales para intentar plantar cara.

Los racinguistas saben que necesitarán firmar un partido muy completo para tener opciones. La concentración defensiva, la intensidad en los duelos y la capacidad para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer serán fundamentales ante un rival que cuenta con futbolistas capaces de decidir un encuentro en cualquier momento.

El equipo local buscará también aprovechar cualquier duda que pueda mostrar el Madrid y hacer valer su condición de anfitrión. En este tipo de partidos, el factor emocional puede desempeñar un papel importante y el Racing tratará de mantener la igualdad el máximo tiempo posible.

Un regreso especial del Real Madrid a El Sardinero

El encuentro tiene también un componente histórico. El Real Madrid vuelve a Santander para enfrentarse al Racing en Primera División, en una visita que despierta una gran expectación entre los aficionados cántabros. El Sardinero se prepara para recibir a uno de los grandes del fútbol español en una tarde que promete un ambiente especial.

Más allá de los tres puntos, el partido supone una oportunidad para que el Racing mida sus fuerzas ante un rival de máxima exigencia y para que el Madrid confirme su candidatura al título. Dos equipos, dos realidades y un mismo escenario para cerrar una nueva jornada liguera.