Unai Simón y Oyarzabal, una amistad por encima de la rivalidad entre Athletic y Real Sociedad

Unai Simón y Mikel Oyarzabal volverán a encontrarse este domingo en el derbi vasco, pero su relación va mucho más allá de la rivalidad entre Athletic y Real Sociedad. Ambos comparten generación, éxitos con España y una amistad que nació en las categorías inferiores

Esta noche hay un derbi importante en San Mamés. La rivalidad entre rojiblancos y txuri urdin estará presente sobre el césped, aunque hay dos futbolistas para los que este enfrentamiento tiene también un componente personal: Unai Simón y Mikel Oyarzabal. El portero del Athletic y el delantero de la Real son dos de los grandes referentes de sus respectivos equipos, pero mantienen una amistad que va mucho más allá de los colores que defienden cada fin de semana.

Ambos nacieron en 1997, son campeones del mundo con España y han compartido vestuario en distintas categorías de las selecciones de Euskadi y del combinado nacional. Fue precisamente en esas concentraciones donde comenzó a forjarse una relación que con el paso de los años se ha convertido en algo especial. Aunque nunca han coincidido en un mismo club, han encontrado puntos en común tanto dentro como fuera del fútbol.

Una conexión que nació lejos de San Mamés y Anoeta

El guardameta de Murgia y el atacante de Eibar conectaron desde sus primeros encuentros con las categorías inferiores. Comparten una manera de entender el fútbol, una personalidad alejada de los focos y una vinculación muy fuerte con los equipos a los que representan. También tienen en sus amistades de toda la vida uno de sus principales refugios y no acostumbran a hacer de la ostentación una forma de vida.

Su relación ha quedado reflejada en diferentes momentos de sus carreras. Uno de los más significativos llegó durante la Eurocopa de 2021, cuando Unai Simón fue decisivo en la tanda de penaltis ante Suiza que permitió a España alcanzar las semifinales. El portero se convirtió en uno de los protagonistas de aquella clasificación y Oyarzabal no tardó en mostrarle públicamente su cariño. "Te quiero Unai Simón", escribió el delantero en redes sociales. Aquel verano compartieron una concentración que reforzó todavía más sus vínculos. Y lo hicieron después de vivir uno de los episodios más intensos de su rivalidad deportiva: la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad, que terminó con triunfo txuri urdin gracias a un penalti transformado precisamente por Oyarzabal. El resultado dejó a los dos amigos en lados opuestos durante una noche histórica para sus respectivos clubes. Sin embargo, la rivalidad no alteró su relación. Semanas después volvieron a coincidir con la selección española y retomaron la normalidad con la que siempre han vivido su amistad.

De la final de Copa al derbi más especial

La conexión entre ambos volvió a quedar patente durante la concentración de la Eurocopa. Viajaron juntos en un vuelo regular hasta Madrid y, una vez aterrizados, compartieron también taxi desde el aeropuerto hasta Las Rozas. Una escena que refleja la naturalidad con la que se relacionan, lejos de los focos y de la rivalidad que les acompaña cuando defienden las camisetas del Athletic y la Real Sociedad.

El derbi de este domingo llega, además, rodeado de simbolismo. Será el primero desde que Unai Simón recibiera el reconocimiento al mejor portero del mundo, un premio que ha situado todavía más al guardameta en el escaparate internacional. También estará marcado por el recuerdo de una imagen histórica: 50 años después de que José Ángel Iribar y José Antonio Kortabarria portaran juntos la ikurriña en el viejo Atotxa, ambos volverán a protagonizar un gesto de homenaje antes del encuentro en San Mamés.