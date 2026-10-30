El filial de la Real Sociedad quiere aprovechar la Copa del Rey para dar un golpe en LaLiga Hypermotion

El cuadro dirigido por Ansotegi, por su condición de segundo equipo del cuadro realista, no ha disputado esta semana Copa del Rey, a diferencia de su próximo rival, el Girona de Quique Álvarez que llega con una racha de siete encuentros sin conocer la derrota

La Real Sociedad B necesita empezar a ganar y por lo tanto a sumar de tres en tres. El cuadro dirigido por Jon Ansotegi, que el pasado curso logró salvar con solvencia la categoría en LaLiga Hypermotion, está viviendo lo más habitual cuando se trata de filiales en Segunda división. Por lo general, las segundas temporadas de los filiales suelen ser más complicadas para mantener la permanencia y en el caso de la Real Sociedad B no está siendo diferente.

La Real Sociedad B, después de 11 jornadas de LaLiga Hypermtion, suma ocho puntos de 33 posibles y está a dos puntos de los puestos lejos del descenso. Solo el Ceuta con cinco y el Albacete con cuatro, empeoran el registro de punto de los donostiarras. Este próximo sábado a partir de las 14:00 horas en Zubieta, en el que será el primer encuentro de la duodécima jornada, los donostiarras recibirán en casa al Girona de Quique Álvarez.

El filial de la Real Sociedad, con cierta ventaja en LaLiga Hypermotion

La condición de filial del Sanse tiene también cosas positivas. Una de las que le puede beneficiar el próximo sábado es que esta semana no ha tenido que disputar Copa del Rey. Sin embargo el Girona si tuvo que jugar el pasado martes ante el Cuarte en la primera ronda de la Copa del Rey, encuentro en el que venció por 0-2 y puso rumbo a la segunda ronda. Por lo tanto el Girona solo tendrá cuatro días de descanso para enfrentarse a la Real Sociedad B en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

La Real Sociedad B contará por su parte con siete días ya que jugó por última vez el pasado 24 de octubre ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El filial realista necesita ganar con urgencia ya que ya son seis las jornadas consecutivas que los donostiarras suman sin sumar ni un solo punto. Esta es la peor racha de la Real Sociedad B desde que llegó a LaLiga Hypermotion en 2025/26 y aunque aún es pronto para sentenciar a los donostiarras, empezar a descolgarse de la pelea por la permanencia puede hacer que la temporada sea muy larga para los de Ansotegi.

Calendario variado para el Sanse de Ansotegi

Después de medirse al Girona, la Real Sociedad B visitará Cataluña para enfrentarse al Sabadell, que ocupa la zona media de la tabla y que se medirá a los donostiarras ya en noviembre. En el penúltimo mes del año y con un parón de selecciones que nuevamente no contará con la Segunda división, los donostiarras recibirán al Sporting de Gijón y al Cädiz y cerrarán este mes visitando al Real Valladolid.