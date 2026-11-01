Fermín responde al interés del Manchester United por llevárselo del Barcelona en enero

El centrocampista onubense, que suma seis goles y seis asistencias en lo que va de temporada, asegura que no tiene intención de marcharse del club azulgrana y anuncia que su intención es quedarse "lo máximo posible"

A sus 23 años, Fermín López cumple su cuarta temporada en el primer equipo del FC Barcelona, convirtiéndose en un futbolista diferencial que esta campaña ya suma seis goles y seis asistencias en 13 partidos, entre LaLiga y la Champions. Sin ir más lejos, este pasado sábado fue uno de los azulgranas más destacados en la goleada sobre el Deportivo Alavés, en la que el equipo dirigido por Hansi Flick se desquitó a lo grande de las dos derrotas consecutivas sufridas ante PSG y Real Madrid.

MVP del partido ante el Alavés: "Hemos vuelto a encontrarnos"

El centrocampista internacional firmó un golazo y le regaló otros dos al brasileño Raphinha, todo ello en la primera mitad, confirmando un brillante arranque de temporada tras el duro trago que supuso quedarse sin Mundial por una lesión. Por ello, fue elegido MVP del partido, mostrando su satisfacción a la conclusión del choque, en el que además lo dio todo durante los 90 minutos, por una victoria muy necesaria para el Barça.

"Fue una semana difícil para nosotros, no pudimos ganar dos partidos de mucho nivel, muy exigentes, que para muchos eran una examen aunque estemos en octubre, y creo no había mejor manera y escenario para revertir la situación que en el Camp Nou y con nuestra gente. Hemos hecho un buen partido, hemos vuelto a encontrarnos, logramos recuperar nuestra identidad y nuestro verdadero nivel y ahora debemos seguir jugando de esta manera", destacó en Movistar+.

Para el futbolista natural de El Campillo, fue clave abrir ponto la lata y no dar pie a los nervios. "Sabíamos que nos iban a plantear un bloque bajo, que iban a cerrar muchas líneas de pase por dentro, pero hemos metido pronto y creo que eso ha hecho que se abra un poco más el juego y nos ha ayudado", explicó, mostrándose humilde tras elevar a cinco goles y cinco asistencias sus estadísticas personales en LaLiga.

"Hay que seguir, estoy contento de ayudar al equipo con asistencias. Flick me ha dicho, aunque sabía que yo estaba muerto, que iba a cambiar a De Jong y que aguantara un poco y que estuviera más tranquilo", añadió, destacando también la calidad de Lamine Yamal y Raphinha: "Para nosotros es increíble, nos ayudan muchísimo. Marcan la diferencia. Son dos jugadores muy importantes y con ellos seguro que conseguiremos grandes cosas".

El interés del Manchester United: "No prestó atención"

Pero el rendimiento de Fermín tampoco pasa desapercibido en el mercado. De hecho, en los últimos días ha vuelto a reavivarse el interés del Manchester United de cara al mercado de enero. Desde Inglaterra apuntan que en Old Trafford buscarán refuerzos de forma urgente para tatar de reconducir la situación de un equipo que es decimoséptimo en la Premier League, igualado a puntos con los puestos de descenso, y el mediapunta andaluz sería uno de sus grandes objetivos.

Sin embargo, la respuesta del canterano azulgrana fue contundente al respecto, dejando claro que no tiene intención de salir del club catalán, donde tiene contrato hasta 2031. "No presto atención a este tipo de noticias. Quiero estar en el Barça lo máximo posible y espero terminar mi carrera en este club", aseguró de forma tajante, después de celebrar su gol besándose el escudo.