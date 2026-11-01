José Alberto, técnico del Racing: "Mourinho dijo en una rueda de prensa que cuando un error le favoreciese, lo iba a decir"

El técnico del Racing se mostró molesto por las acciones polémicas del partido, que cayeron de su contra, sobre todo por el penalti señalado a Mbappé

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, señaló que Jose Mourinho dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir en público, cosa que no ha hecho hoy según él, sobre el primer gol del Real Madrid de penalti. "Mourinho dijo en una rueda de prensa anterior que cuando un error le favoreciese, que lo iba a decir. Eso lo escuché en una rueda de prensa suya. Poco más puedo añadir", ha dicho el técnico racinguista, que ha respondido a muchas cuestiones.

El VAR

"Nos da igual lo que nos expliquen, al final no entiendo por qué hay partidos en los que el VAR interviene, otros no, hay acciones que sí, otras no, es lo que puedo decir. Igual que digo esto, digo que la acción que revisan de la mano, el penalti que nos quitan y que lo quitan, para mí está bien interpretado, para eso está el VAR. Pero es que el primer penalti, todos los que somos de fútbol, ves esa acción y es que no pasa absolutamente nada".

El penalti de Mbappé

"El fútbol se puede tocar, lo que no se puede es derribar, no se puede agarrar, pero se puede tocar, entonces eso es lo que me llama la atención y me molesta. Evidentemente nos hemos encontrado con un gran Madrid, con un Madrid que nos ha sometido en la primera media hora y que ha sido mucho mejor que nosotros, pero creo que lo condiciona todo ese primer gol en esa acción del penalti. ¿Y usted le ha preguntado por qué no ha ido a revisarlo desde el VAR? Porque entienden que no es suficiente, de verdad que entienden que no es suficiente, que es lo que me llama la atención, porque hemos visto, hace poco Mou en una rueda de prensa decía que si el VAR estaba de vacaciones, pues hoy posiblemente también".

Su conversación con Munuera Montero

"Da gusto el poder hablar con un árbitro como lo he hecho con Munuera al término del partido. Para mí aciertan, viendo las imágenes del penalti a favor nuestro que quitan, porque es una jugada que intenta jugar y le pega la mano. Creo que es un acierto del árbitro, pero me llama mucho la atención que en el penalti del 0 a 1 no se revise ese tipo de acciones. Él me da su explicación, él ve penalti claro, pero yo creo que cuando lo vea en casa y me vuelva a encontrar con él, pues posiblemente me dé otra otra versión de lo que de lo que ha ocurrido y de lo que ha visto. Y para eso está el VAR. Para eso está el VAR, es lo que me molesta. Es que tocar a un jugador no es falta ni es penalti ni es absolutamente nada. Tocar a un jugador no es nada, en el fútbol hay contacto. Entonces, no hay agarrón, no hay empujón, no hay absolutamente nada. Entonces, cualquiera de los que estáis aquí creo que habéis tenido la oportunidad de verlo seguramente por imágenes, y cualquiera del fútbol tendrá posiblemente pues la misma opinión que estoy expresando yo. Y bueno, pues Munuera, el árbitro arbitra lo que ve, pero me llama mucho la atención que haya una persona o varias personas en un monitor y no llamen para para revisar esa acción, al igual que lo han hecho en la jugada que era favorable a nosotros y que creo que está bien arbitrada, porque para eso está el VAR".

La lesión de Mantilla

"Espero que el diagnóstico sea el menor posible, pero tiene mala pinta y esa es, con muchísima diferencia, la peor noticia que podemos llevarnos del partido de hoy. La lesión de Álvaro Mantilla, que es un jugador muy importante para nosotros y que, como digo, espero y deseo que quede en la menor cosa posible".

La situación de Pablo García

"Que jueguen once. Si hay que elegir en 24, hay que elegir once. Entonces, está trabajando bien, estoy contento con él, pero juegan once".