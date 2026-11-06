Sevilla 0-0 Deportivo Alavés: Los de Luis García Plaza se atascan en Nervión antes del parón

El conjunto sevillista vuelve a sumar una nueva jornada sin sumar de tres, siendo el dominador de un partido en el que no contó con acierto sobre la meta de Sivera; así lo hemos vivido y contado en directo

Fue mejor, dominó en gran parte de sus parcelas, pero le faltó el acierto. El Sevilla FC se atasca en el Ramón Sánchez-Pizjuán y no pasa del empate a cero en una ocasión más que importante para seguir sumando a nivel clasificatorio. El equipo de Luis García Plaza, que fue mejor que los de Quique Sánchez Flores, no encontraron con claridad una meta rival que sí fue capaz de encontrar el conjunto vitoriano, que contó con hasta dos claras ocasiones para poder adelantarse en el electrónico. Finalmente, resultado gafas y la sensación en el sevillismo de haber desaprovechado una gran ocasión tras el traspiés en Madrid.

Rubén Vargas desperdició su oportunidad

La jornada, indudablemente, estuvo y estará marcada por todos los homenajes a la figura de Jesús de Miguel que se brindarán en los campos de España. Es por ello que, los primeros minutos, han estado algo fríos tras una previa muy poco habitual. En un partido que comenzó con poco ritmo, fue el conjunto de Quique Sánchez Flores el tener la primera. Ángel pone un peligroso balón al interior del área que llega a un Youssef que, con todo a placer, acabó mandándola al lateral de la portería defendida por Vlachodimos. El primer aviso más que serio para un Sevilla que necesitaba darle un ritmo más al encuentro.

En el minuto 9, acabó llegando un homenaje más que emotivo. El colegiado paró el encuentro y comenzaron a tronar los aplausos en el Ramón Sánchez-Pizjuán mientras que se emitía un vídeo dedicado a Jesús de Miguel. Algo que se repetirá en todos los campos de España pero que, en este caso, el feudo sevillista ha sido el primero en poder vivirlo.

Tras esto, el equipo de Luis García Plaza empezó a manejar el contexto de partido y a hacerse con el balón. Así comenzaron a florecer las primeras oportunidades sevillistas, con las bandas como principales precursoras pero sin un peligro real. De un jugador de costado, como es Félix Correia, acabó naciendo un penalti que pudo haber marcado el ecuador del partido. El portugués, que busca el contacto, se encuentra con que Ángel Pérez pica para brindar una ocasión de oro al conjunto sevillista. ¿Quién coge el balón? Rubén Vargas. Puerta grande o enfermería se oía en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pudiendo ser la oportunidad para que el suizo se reivindicase. Sin embargo, con un mal lanzamiento de penalti, Sivera no tuvo problemas en detenerlo teniendo únicamente que averiguar el lado.

Una oportunidad desperdiciada para el extremo y un hecho que ha provocado, entre otras cosas, unos tibios silbidos al suizo en ocasiones posteriores. El sevillismo es consciente de que puede aportar mucho más y Luis García Plaza ya ha expresado en múltiples ocasiones su intención de recuperarlo. Algo que, en estos momentos, parece más que lejano. A pesar del golpe, fueron los sevillistas los que más propusieron, con rápidas recuperaciones del cuero y encarando sin miedo la meta de Sivera. Todo esto con una herramienta importante, como es el centro del campo poco permeable.

A pesar de todo, seguía sin aparecer esa ocasión clara por parte de ambos equipo que pudiese romper la balanza del encuentro y lo que sí acabó apareciendo es, una vez más, una decisión inexplicable por parte del colegiado del encuentro. Luis Bestard, un minuto antes del final, decretó por error el final de los cuarenta y cinco minutos. Este, dándose cuenta de ello, realiza un bote neutral rápido que acaba favoreciendo al interés vitoriano. Incredulidad por parte de todo el estadio que acabó respondiendo al grito de "corrupción en la Federación". Un extraño final para unos cuarenta y cinco sin goles.

Ni las ocasiones ni los cambios alteraron el guion

El regreso de vestuarios no hizo que cambiase mucho el guion de un partido en el que el Sevilla seguía siendo el precursor. Con el control del balón, poco a poco fueron llegando más ocasiones para el equipo de Luis García Plaza, mucho más directo por banda izquierda que por derecha, esta ocupada por un Rubén Vargas que poco tiene de aquel jugador capaz de desbordar y solucionar partidos. Su compañero de flanco, en este caso, Juan Iglesias tuvo una gran ocasión de cabeza a centro de Suazo en el que tuvo que intervenir Sivera.

El técnico sevillista leyó la poca participación de Vargas, que fue el primer sustituido por Chidera Ejuke, provocando que parte del Ramón Sánchez-Pizjuán le silbase al ser sustituido. Una importante reprimenda para un jugador que debería ser decisivo en este equipo.

La desesperación empezó a imperar en un equipo sevillista al que únicamente le faltaba el acierto para poder demostrar su dominio. Con milagrosa intervención de Pablo Ibáñez a disparo de Juan Iglesias, y un disparo de Félix Correia que se marchó rozando el palo, poco a poco empezaba ya el Sevilla a ser el merecedor del primer tanto del encuentro, en un día donde sus piezas no estaban luciendo en demasía. El ejemplo era Fofana, que estaba cuajando unos minutos más que mejorables, algo que ya es noticia.

Ni los cambios hicieron que ese dominio sevillista se tradujese en ocasiones, algo que poco a poco hizo despertar al conjunto vitoriano. Protesoni, en el área pequeña, cazó un rechace que, incomprensiblemente, no se tradujo en el 0-1. Una muestra más de la tensión que se respiraba en un Sánchez-Pizjuán al que se le venían recuerdos de épocas no muy lejanas.

Los nervios empezaron a florecer en Nervión y, con ellos, las ideas atascadas que ya se vieron en muchas ocasiones de pasadas campañas. El equipo no era capaz de embaucar de forma clara la meta de Sivera, quitando ciertas aproximaciones en los instantes finales que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro. Finalmente, 0-0 y una amarga sensación antes del parón de selecciones.

Ficha técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Sangante (Castrín 74'), Kike Salas, Suazo; Fofana, Agoumé, Rubén Vargas (Ejuke, 58'), Félix Correia (Alfon 84'), Stassin e Isaac Romero (Robbie Ure 74').

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Youssef (Otto 84'); Ángel Pérez (Rebbach, 60'), Antonio Blanco, Guevara (Benavidez 60'), Ibañez; Toni Martínez (Mariano 74') y Lucas Boyé (Aitor Mañas 84').

Árbitro: El colegiado Luis Bernard (aragonés) arbitró el encuentro desde el césped. José Antonio López (cántabro) estuvo en la sala VOR. Amarillas para Pablo Ibañez, Sangante, Toni Martínez y Valentini.

Incidencias: Partido correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga EA Sports, celebrándose en el Ramón Sánchez-Pizjuán con espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador Jesús de Miguel. Asimismo, en la previa del encuentro, los jugadores portaron una camiseta conmemorativa con el número 9 y, junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en el punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes, donde depositaron una ofrenda floral en su memoria.