Sevilla - Alavés, en directo el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports en vivo online

García Plaza explica la titularidad de Sangante

"Metemos otro perfil de central porque hay muchos partidos y muy juntos. Hay gente que llega con carga", señaló antes del partido el técnico sobre la apuesta por Sangante, explicando también la entrada de Vargas.

"Para Rubén creo que puede ser un partido bueno, guardándonos para la segunda parte la frescura de Ejuke, a quien le cuesta jugar varios partidos seguidos también. Isaac es que estaba en racha, es nuestro máximo goleador y está perfecto, no tiene ningún problema", indicó el madrileño.