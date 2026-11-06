Sevilla - Alavés, en directo el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Sevilla-Alavés que se disputa esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que supone el regreso de Quique Sánchez Flores a Nervión
Sevilla
Alavés
Minuto a minutoActualizar narración
No consigue el Sevilla encontrar el camino hacia la portería de Sivera, sin conexiones entre el centro del campo y la delantera. Llega mejor el Alavés con un fútbol más directo.
¡Aplauso y mensaje en el videomarcador en el minuto 9 por Jesús de Miguel! El partido se detiene para recordar al futbolista fallecido. Vellos de punta.
Isaac Romero pide falta en una escapada por banda en la que fue agarrado por el rival. El árbitro no señala la infracción, que podría haber sido peligrosa.
¡Replica el Sevilla con un disparo poco preciso de Félix Correia!
¡Advertencia seria del Alavés! Yousef manda al lateral de la red un cabezazo a centro desde la banda de Ángel. Primer acercamiento en un partido sin control de nadie hasta ahora.
¡Arranca el partido en el Sánchez-Pizjuán!
Y ahora minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel.
¡Saltan los futbolistas al terreno de juego con bonito homenaje a Jesús de Miguel! Todo lucen una camiseta como tributo al futbolista fallecido: "Siempre en nuestro recuerdo". Además, el colegiado ha puesto flores en el lugar exacto donde recibió el golpe mortal. Aplauso emotivo en Nervión.
¡Diez minutos para que empiece el partido! Muchas ganas ya
García Plaza explica la titularidad de Sangante
"Metemos otro perfil de central porque hay muchos partidos y muy juntos. Hay gente que llega con carga", señaló antes del partido el técnico sobre la apuesta por Sangante, explicando también la entrada de Vargas.
"Para Rubén creo que puede ser un partido bueno, guardándonos para la segunda parte la frescura de Ejuke, a quien le cuesta jugar varios partidos seguidos también. Isaac es que estaba en racha, es nuestro máximo goleador y está perfecto, no tiene ningún problema", indicó el madrileño.
El mismo colegiado que en la Copa del Rey
La CTA ha designado para este partido al colegiado Bestard Servera, el mismo que dirigió a los nervionenses en la victoria copera, por lo que pitará dos partidos en dos semanas.
Sangante, titular en LaLiga mes y medio después
Fichado en verano, el central senegalés comenzó el curso como titular, pero Andrés Castrín le arrebató el puesto y no parte de inicio en el campeonato liguero desde el 19 de septiembre contra el Barcelona. Sí fue titular en la Copa.
Quique Sánchez Flores priva a Mariano Díaz de salir de inicio en el que fuera su estadio, pues parte arriba con Toni Martínez y Lucas Boyé,
¡Ya está también las alineación del Alavés! Estos son los once elegidos por Quique Sánchez Flores:
Isaac Romero, de duda a titular para repetir con dos puntas
El punta llegó muy justo para la convocatoria, pero el técnico lo ve listo para darle la titularidad y repetir su esquema con dos arietes junto a Lucas Stassin
Sangante y Vargas, las grandes novedades
García Plaza ha introducido dos cambios con respecto al partido contra el Getafe, con la sorprendente entrada de Sangante por Andrés Castrín como acompañante de Kike Salas y la apuesta por Vargas por delante de Ejuke.
¡Ya tenemos el once del Sevilla! García Plaza apuesta por esta alienación: Odysseas, Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo, Fofana, Agoumé, Vargas, Isaac Romero, Félix Correia y Stassin.
Partido especial para Quique Sánchez Flores y García Plaza
El técnico del Alavés regresa al Sánchez-Pizjuán después de haber resucitado al Sevilla hace dos campañas, mientras que el míster sevillista se verá las caras contra el club al que más partidos ha dirigido en su carrera. También supondrá un bonito reencuentro para Guridi.
Os dejamos por aquí los detalles del partido para que no se pierdan nada mientras esperamos los onces, que están al caer.
A la espera de los onces oficiales, estos son las posibles alineaciones de Sevilla y Alavés:
Cuatro bajas en el Sevilla y dos en el Alavés
García Plaza no cuenta para este partido con el sancionado Manu Bueno y los lesionados Peque, Miguel Sierra y Marcao, pero si dispone de Kike Salas, Fofana e Isaac Romero, entre algodones esta semana. Quique Sánchez Flores no tiene a disposición a Mikel Rodríguez y Facundo Garcés, en el dique seco por larga duración.
Cinco puntos separan a Sevilla y Alavés
El Sevilla marcha sexto con 17 puntos, con dos de renta sobre el séptimo, el Athletic, y cinco por encima del Alavés, en la mitad de la tabla con 12 unidades pero con la moral tocada por la goleada sufrida contra el Barça (6-1)
Homenaje a Jesús de Miguel
El Sevilla ha anunciado que el Ramón Sánchez-Pizjuán homenajeará a Jesús de Miguel con un minuto de silencio tras sonar el himno y también en el minuto 9 del partido: "Siempre en nuestro recuerdo".
¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta esta noche a Sevilla y Alavés en el Sánchez-Pizjuán. Cita que abre una jornada marcada por el homenaje al futbolista fallecido Jesús de Miguel y que los nervionenses afrontan con la necesidad de ganar para afrontar el parón con la alta y afianzado en zona europea.
¡Arrancamos!
El Sevilla abre la jornada 12 de LaLiga, marcada por el homenaje al futbolista fallecido Jesús de Miguel, con su partido de esta noche contra el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el cual podrás seguir en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo.
Cita muy importante para los nervionenses de cara a recuperar la senda del triunfo y para recargar la moral después de la dolorosa derrota sufrida contra el Getafe. El Sevilla precisa sumar los tres puntos en casa, ante su público, y confirmar que las buenas sensaciones no se han torcido. Además, ganar supondría también consolidar su puesto europeo junto antes del parón y el derbi como el primer partido en la reanudación de la competición.
Cuatro bajas en el Sevilla
Para ello, García Plaza cuenta finalmente Kike Salas, Isaac Romero y Fofana, entre algodones esta semana, pero no dispone de hasta cuatro futbolistas, con dos bajas con respecto al último choque en el Coliseum.
De esa manera, pierde al sancionado Manu Bueno, expulsado contra los azulones, y al lesionado Peque, que cayó a principios de esta semana y estará de baja alrededor de un mes. Estas dos ausencias se suman a las consabidas bajas de Miguel Sierra, que no reaparecerá hasta 2027, y Marcao.
Regreso de Quique Sánchez Flores y partido especial para García Plaza
Enfrente tendrá a un Alavés que llega tras sufrir un duro correctivo contra el Barcelona (6-1) y con dos puntos de renta sobre el descenso de la mano de un Quique Sánchez Flores que vivirá un partido especial. No en vano, es su regreso a Nervión tras salvar al Sevilla con un gran trabajo hace dos temporadas. También tiene un sabor diferente para García Plaza por su reencuentro contra el Alavés y para Guridi, fichado este verano tras acabar contrato con los babazorros.