Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Sevilla - Alavés de LaLiga

Los nervionenses, sextos clasificados de Primera división, quieren levantarse de su derrota en el Coliseum de Getafe ante un cuadro vitoriano que encadena siete jornadas sin conocer el triunfo, pero que podría quedarse a dos puntos en caso de asaltar 'La Bombonera'

El partido que casi ningún profesional querría disputar, tras el fallecimiento el pasado martes del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel tras la salvaje entrada en la víspera del portero del FC Andorra Jesús Owono, reúne este viernes en 'La Bombonera' de Nervión a los dos últimos entrenadores en Vitoria del portero ecuatoguineano, el ahora sevillista Luis García Plaza y el aún 'babazorro' Quique Sánchez Flores, a la sazón ex blanquirrojo, como sus pupilos Mariano Díaz y Denis Suárez. En la plantilla de los hispalenses milita igualmente el otrora alavesista Jon Guridi.

El Sevilla FC sólo ha ganado uno de sus últimos siete partidos oficiales contra el Deportivo Alavés, además en Mendizorroza (en la 25/26), por lo que la vez anterior que celebró en su feudo frente a los vascos fue en las postrimerías de la campaña 20/21, con tres igualadas y una derrota desde entonces. A domicilio, los citados tres puntos del curso anteriores y K.O. en tres ocasiones en el mismo periodo. Los anfitriones este 6-N defienden su sexta plaza en la clasificación de Primera división y su oponente puede ponerse a dos puntos si vuelve a asaltar el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: los árbitros

El CTA designó como árbitro principal al balear Luis Bestard Servera, de 32 años y debutante esta campaña en Primera división, que estará auxiliado desde la sala VOR de Las Rozas por el cántabro José Antonio López Toca. Será la primera vez que el palmesano dirija a los 'babazorros' y la segunda a los nervionenses, pues ya administró justicia la semana pasada en el 0-3 ante el Sporting de Hortaleza en la Copa del Rey, jugado en el Municipal El Val de Alcalá de Henares. Al Sevilla Atlético le ha pitado en tres ocasiones, con una victoria y dos derrotas.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: fecha y hora del partido de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque, correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Coliseum de Getafe a partir de las 21:00 horas de este viernes 6 de noviembre de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvia (0%-1%) y una temperatura agradable para la época del año, como hasta ahora, entre los 18º del arranque y los 17º del epílogo. Soplarán vientos leves del NE de unos 5-6 km/h.

Sevilla No Iniciado - Alavés

Sevilla FC - Deportivo Alavés: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre andaluces y vascos será retransmitido en directo por DAZN LaLiga, tanto a través de la propia plataforma británica como en los respectivos diales de Movistar Plus (55) y Orange TV (113), al tiempo que estará disponible en los recintos apropiados en LaLiga TV Bar.

Sevilla FC - Deportivo Alavés: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre blanquirrojos y albiazules. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los nervionenses, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.