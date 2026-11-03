Palos a Mourinho por sus feos gestos tras la grave lesión de Mantilla en el Racing - Real Madrid: "Espero que pida disculpas"

El entrenador del conjunto blanco consideró que el lateral diestro se había tirado a la piscina, mientras estaba sobre el césped retorciéndose de dolor, conociéndose luego que ha sufrido una grave lesión de rodilla que le impedirá jugar más en lo que resta de temporada

El Real Madrid firmó su sexta victoria consecutiva en El Sardinero, entre LaLiga y la Champions, al imponerse con claridad al Racing de Santander por 0-3. Pero el partido vino condicionado por un tempranero e inexistente penalti sobre Mbappé que el propio delantero francés se encargó de materializar para allanar el camino. Hasta el propio entrenador blanco, José Mourinho, tenía que admitir la evidencia tras el choque: "Cuando lo he visto repetido en el ipad he dicho: 'si el VAR no está dormido, no es penalti'", explicó. Pero la polémica ha trascendido tanto esa jugada como la pena máxima por manos de Tchouaméni que sí revisaron y anularon desde la sala VOR.

Calmadas esas aguas, ayer se confirmaba otra noticia más negativa si cabe para el conjunto cántabro, como es la grave lesión de Álvaro Mantilla, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le mantendrá de baja en torno a 9 meses. Pero el foco se sitúa de nuevo sobre el técnico portugués, que se quejó desde la banda al entender que el lateral derecho estaba fingiendo, ya con 0-3 en el marcador, y le recriminó por ello.

Criticado por aficionados y medios de comunicación

Las imágenes del preparador luso haciendo gestos de que el defensor racinguista se había tirado a la piscina, mientras se retorcía de dolor sobre el césped, han sido muy criticadas en las redes sociales, por aficionados indignados, y también han sido comentadas en programas como 'El Partidazo' de la Cadena Cope, donde Juanma Castaño ha censurado la actitud de máximo responsable técnico del Real Madrid.

"No me gustó nada, lo dije ayer y lo repito hoy, la reacción de Mourinho en el partido. Desperdició una ocasión cuando acabó el partido para pedir disculpas por lo que había hecho en el campo", aseguró el periodista, que entiende que los profesionales puedan tener reacciones desafortunadas en caliente, si bien tendría que haber rectificado en salda de prensa.

Mourinho volverá a comparecer este martes ante la prensa

De este modo, el director del espacio radiofónica calificó de "metedura de pata clara" la forma de actuar de Mourinho, del que espera una reacción al respecto este mismo martes, cuando comparecerá de nuevo ante los medios de cara al encuentro de Champions ante el AEK de Atenas que tendrá lugar mañana en Grecia. "Tiene la ocasión, espero que pida disculpas", sentenció.

Del mismo modo, en 'El Larguero' de la Cadena Ser también abordaron los gestos de Mourinho que irritan en Santander, criticado igualmente por el ex futbolista José Mari Bakero, quien fue más allá al abordar el problema sobre la presión que se ejerce sobre los árbitros. "Hay unas imágenes diciendo que se había tirado. Joder... Vamos a decir las cosas claras. Yo creo que los protagonistas, y especialmente los entrenadores, tienen que ser muy cautelosos. Si algo habría que cambiar en LaLiga es instaurar un comité para analizar las declaraciones de entrenadores y jugadores después de cada partido, porque esto no acabará bien", advirtió.