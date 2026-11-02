La Federación toma parte en la 'batalla' entre en el Camp Nou y el Bernabéu por acoger la final del Mundial 2030

Con permiso de Marruecos, que no ceja en su empeño, tanto Barcelona como Madrid aspiran a albergar el partido decisivo del próximo campeonato, refriéndose a ello Rafael Louzán, presidente de la RFEF

La elección de la sede de la final del Mundial 2030 sigue dando mucho que hablar. Tanto España como Marruecos, países organizadores de la cita junto a Portugal, pelean por llevarse dicho encuentro a su territorio, desatándose una batalla que ha amenazado con llevarse por delante todo el trabajo conjunto realizado en los últimos años.

El pasado mes de septiembre saltó la 'bomba', después de que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmara de forma tajante que el escenario de la final será el imponente Gran Estadio Hassan II de Benslimane, que tendrá capacidad para 115.00 espectadores, muy cerca de Casablanca.

Aunque el dirigente norteafricano tuvo que matizar luego sus palabras y no hay una decisión oficial tomada, la buena relación de su federación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y la búsqueda de votos por parte de este último para intentar salir reelegido en marzo del próximo año, hace recelar a las autoridades españolas.

Al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió "replanteárselo" y no quedarse "de brazos cruzados ante la FIFA" en caso de que la final se vaya a Marruecos, Incluso ha habido voces que exigían, en ese caso, abandonar la organización, algo que descartó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien pidió paciencia, defendiendo en todo momento que "España es la promotora de este Mundial" y por ese debe acoger el encuentro que coronará al campeón.

"¿El Camp Nou? Hay posibilidades y ojalá así sea"

Pero luego hay otro debate paralelo: Santiago Bernabéu o Camp Nou. Ambos escenarios llevan a Real Madrid y FC Barcelona, así como a los representantes políticos de cada ciudad y comunidad, a hacer su particular campaña, siendo muy llamativas las palabras pronunciadas este lunes por el propio Rafael Louzán. Así, el máximo mandatario de la RFEF manifestó, tras las peticiones del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña de que la final del Mundial de 2030 se dispute en el Spotify Camp Nou, que "hay posibilidades para ello" y que "ojalá así sea"

"El alcalde dijo que le gustaría que esta copa (en referencia al trofeo de la Copa del Mundo) de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea. Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", afirmó Louzán en el acto de presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona.

Las bazas del Camp Nou: modernidad y aforo

Asimismo, el presidente de la RFEF también destacó que el nuevo recinto azulgrana, aún en construcción, será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente" y que, con 105.000 localidades, será el que tenga el mayor aforo del continente. "Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat y especialmente con los principales clubes de esta ciudad: el Barça y el Espanyol. Estamos trabajando todos de la mano", añadió.

Pide "respeto" para LaLiga en medio del terremoto arbitral

Por otro lado, Louzán también se refirió a las críticas constantes hacia la labor de los árbitros en LaLiga y pidió calma a los protagonistas. "Cada uno sabe lo que hacer en cada momento. Yo solo pido que haya respeto para la competición. Creo que a nadie le beneficia que se hable mal de la Liga española, a nadie. Es la mejor liga del mundo. Creemos firmemente en ella y, por lo tanto, debemos contribuir a eso", refiriéndose también con prudencia el 'caso Negreira'.

"Las cosas que ha habido en el pasado están en la justicia, esperemos que la justicia nos sitúe este tema lo antes posible con una sentencia", zanjó.