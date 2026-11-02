Pau Torres pone al descubierto a Rodri: "Fue a ver a un amigo de la universidad y en lugar de pagarse el mejor hotel se tiró en un colchón allí en la habitación"

El central del Aston Villa admite que hace algunos años, cuando militaba en el Villarreal, mantuvo contactos con el club blanco, que finalmente se decidió por una opción más económica y "más contrastada"

Pau Torres cumple su cuarta temporada en el Aston Villa, donde sigue siendo un importante baluarte defensivo para Unai Emery. A sus 26 años, el central castellonense se encuentra asentado en un equipo con el que tiene contrato hasta 2028. Aunque su presente pudo ser otro de haberse concretado en su día el interés del Real Madrid. El club blanco tanteó su fichaje en 2021, cuando el defensor ya brillaba en las filas del Villarreal, pero no acabó de dar el paso y fue dos veranos después cuando el conjunto de Birmingham puso 33 millones de euros sobre la mesa para llevárselo a la Premier League.

Alaba le cerró las puertas del Bernabéu

Ahora, echando la vista atrás, el internacional español, que en verano estuvo en la agenda del Besiktas, admite que hubo contactos, pero entiende que en el Santiago Bernabéu se decantaran a la postre por una opción más barata y con mayor bagaje. "Sí, al final estar ahí entre los dos o tres candidatos de un equipo como el Madrid creo que es algo siempre muy positivo. También entiendo que se decidieran al final del mercado por un jugador libre en ese momento como era David Alaba. Era un jugador más contrastado que yo, con más experiencia”, reveló en una entrevista en Sport, donde también afirmó con el Barça solo hubo "algún rumor y demás".

Los elogios a Rodri: "Lo ficharía, es el mejor del mundo en su posición”

Por otro lado, Pau Torres, que no acude a la selección española desde 2023 tras haber jugado 24 partidos con la 'Roja', alabó el fichaje de Rodri por el FC Barcelona y destacó el valor doble que representa para los azulgranas habérselo 'birlado' a su gran rival, después de que Mourinho tratara de convencerlo. "Ya no solo por tenerlo en su equipo, sino por el hecho de quitárselo al Madrid", señaló.

El zaguero de los 'villanos' conoce bien al mediocentro, con el que coincidió en el Villarreal, y este martes tendrán la posibilidad de verse por vez primera las caras en la visita del Aston Villa al Camp Nou para medirse al Barça en la Champions, pues nunca pudieron medirse sobre el césped cuando el hoy culé militaba en el Manchester City. "Como anécdota te diré que todavía no hemos jugado en contra por un motivo o por otro. Hemos hablado estos días. Con ganas de saludarnos, pero después del partido, durante el mismo no habrá amistad. Lo ficharía, es el mejor del mundo en su posición”, afirmó sin dudar sobre el Balón de Oro de 2024.

“Es un chico muy humilde al que el fútbol no le ha cambiado en ningún aspecto. Él estudiaba en la universidad y vivía en la residencia. Y como anécdota, cuando ya se iba a jugar al Atlético, volvió a ver a un amigo de la universidad y, en lugar de pagarse el mejor hotel en Castellón o lo que sea, se tiró en un colchón allí en la habitación del compañero de la universidad y dormía con él en la residencia”, reveló sobre el carácter del centrocampista azulgrana.

Con ganas de medirse a Lamine Yamal: "Merecía el Balón de Oro"

Además, Pau Torres afirmó que lejos de asustarse por el nivel de los atacantes barcelonistas, tiene ganas de tener enfrente a Lamine Yamal. "Cuando juegas estos partidos quieres siempre enfrentarte a los mejores para ver en qué nivel estás. Será un gusto poder jugar contra él y tener que defenderlo en algunas ocasiones. Siempre te sorprende, es imprevisible y muchas veces con un solo jugador para defenderle no basta. Habrá que estar muy atento en las ayudas”, indicó.

Abundando en sus elogios hacia el extremo de Rocafonda, el central fue más allá y aseguró que le habrá dado el Balón de Oro, en cuya votación finalizó tercero. "Los números de Harry Kane han sido muy buenos, pero yo quería que lo ganase un español y creo que lo merecía, pero si no ha sido este año, será dentro de muy poco porque Lamine está muy cerca. Seguro que va a mantener su nivel o a mejorarlo”, aventuró.

Sueña con regresar a la selección española: "Para eso trabajo"

Con respecto a su desaparición de los planes de Luis de la Fuente en la selección, Pau Torres admitió que sueña con volver y que de algún modo fue un palo no estar en el Mundial. "Veía que quizá sí podía estar en la lista. Había hecho un buen año con el equipo, habíamos conseguido esa Europa League. El estar en la prelista ya hablaba bien de mi temporada y quien decide es el seleccionador, lo tenía muy difícil y tampoco se ha equivocado. Campeones del mundo encajando solo un gol . Lo vi desde mi casa y contento por la alegría que nos dieron. Me falta un partido, que a los 25 te dan una insignia. Como jugador representar a tu país es lo máximo que puedes conseguir y el trabajo que intento hacer en mi equipo es para eso, para un día poder volver a la selección", sentenció.