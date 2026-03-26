Contactos con el Aston Villa para cerrar a Pau Torres

El Beşiktaş JK acelera su planificación y pone el foco en Pau Torres como refuerzo clave para su defensa

El Beşiktaş JK ha dado un paso firme en su planificación de cara al próximo mercado estival, situando a Pau Torres como uno de sus grandes objetivos. El central del Aston Villa encaja en el perfil que busca el conjunto otomano para consolidar su línea defensiva.

Primeros contactos y seguimiento del jugador

Según diversas informaciones, la entidad de Estambul ya ha iniciado movimientos concretos. Por un lado, ha solicitado detalles al club inglés sobre la situación contractual del jugador. Por otro, ha establecido contacto con el entorno del futbolista para conocer su predisposición ante un posible cambio de aires.

La operación todavía se encuentra en fase inicial, pero la intención del Besiktas es clara: si las condiciones económicas resultan asumibles, lanzará una oferta formal al término de la temporada.

Un fichaje avalado por el cuerpo técnico

La llegada de un central de alto nivel es una prioridad para el equipo dirigido por Sergen Yalçın. Tras la incorporación reciente de Emmanuel Agbadou, el club considera imprescindible añadir otro defensor de garantías que eleve el nivel competitivo de la plantilla.

En este contexto, Pau Torres aparece como una opción preferente, gracias a su experiencia internacional, su capacidad de salida de balón y su solidez táctica.

La situación de Pau Torres en Inglaterra

Desde su llegada al Aston Villa en 2023, el defensa español se ha consolidado como una pieza habitual en los esquemas de Unai Emery. Hasta la fecha, acumula cerca de 100 partidos oficiales con el conjunto de Birmingham, con un balance de dos goles y tres asistencias.

En la presente campaña, ha participado en 27 encuentros de la Premier League, aunque sin incidencia directa en goles. Su contrato se extiende hasta junio de 2028, lo que podría complicar una salida a corto plazo.

Interés desde otros grandes clubes

El rendimiento de Pau Torres no ha pasado desapercibido en el mercado. En las últimas semanas, también ha sido vinculado con el FC Barcelona, lo que demuestra el atractivo de su perfil.

Con un valor de mercado cercano a los 22 millones de euros, el central sigue siendo una opción interesante para varios equipos que buscan reforzar su defensa con un jugador contrastado.

Un verano clave para su futuro

Todo apunta a que el próximo mercado será determinante para el futuro del internacional español. Mientras el Besiktas avanza en su estrategia, el Aston Villa deberá decidir si está dispuesto a negociar la salida de uno de sus defensores más fiables.

Por ahora, el interés es firme y los contactos ya están en marcha. El desenlace dependerá de factores económicos y deportivos, pero lo que parece claro es que Pau Torres volverá a ser protagonista en el mercado de fichajes.