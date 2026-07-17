Pau Torres ya pone fecha a su vuelta al Villarreal: "Está hablado con Roig"

El central de Vila-real asegura que cumplirá su contrato con el Aston Villa y que su deseo es regresar a La Cerámica sin que el club amarillo tenga que pagar un solo euro por su fichaje; su plan de vida pasa por volver con 31 años para jugar la etapa final de su carrera en el club de su vida

Pau Torres ya tiene dibujado el que espera que sea el último gran capítulo de su carrera deportiva. El central nacido en Vila-real, formado en la cantera del club amarillo y actualmente en las filas del Aston Villa, ha desvelado que su intención es regresar a La Cerámica en el verano de 2028, cuando finalice el contrato que le une al conjunto inglés. Lo quiere hacer, además, con la carta de libertad bajo el brazo para evitar que el club de su vida tenga que desembolsar dinero por su regreso.

Así lo reconoció el internacional español en su intervención en el podcast 'La Otra Grada', donde habló abiertamente de un futuro que, según explicó, está muy meditado e incluso apalabrado con el presidente del Villarreal, Fernando Roig.

"Quiero que el Villarreal no tenga que pagar nada por mí"

Pau Torres dejó claro que su prioridad pasa por respetar el compromiso adquirido con el Aston Villa antes de plantearse cualquier regreso a España. El defensa aseguró que su hoja de ruta está perfectamente definida. "Si no pasa nada por el camino, estamos a gusto en Birmingham y en el club, pero creo que voy a cumplir los dos años que me quedan de contrato y ahí habré terminado mi etapa en el Aston Villa. Lo que me gustaría es que el Villarreal no tuviera que pagar nada por mí. Si vuelvo al Villarreal quiero que sea como jugador libre, que no tengan que gastar nada por mí por contratarme. Es el club de mi vida y no quiero que den dinero a otro club para ficharme", afirmó.

El zaguero, de 29 años, explicó que su vuelta dependerá también de que el Villarreal considere que todavía puede ser útil deportiva y competitivamente. "Cuando se dé, si el entrenador que esté en ese momento cree que puedo aportar, yo estaría encantado de volver. Es algo que tengo en mente y que alguna vez he hablado con Fernando Roig y cuando llegue el momento, sobre todo si el entrenador está de acuerdo, yo estaría encantado de volver. Al final esta es mi casa y yo voy a vivir aquí", añadió durante la conversación.

Con esas palabras, Pau Torres no solo deja cristalina su voluntad de regresar sino que revela que el plan de vida ya ha sido trazado con el máximo responsable del club amarillo.

Una salida histórica rumbo a la Premier League

El posible regreso cerraría un círculo que comenzó hace ya más de dos décadas, cuando Pau Torres ingresó en la cantera grogueta siendo apenas un niño. Tras pasar por todas las categorías inferiores y una cesión al Málaga para completar su formación, el central se convirtió en uno de los grandes referentes del primer equipo.

Con la camiseta amarilla disputó 173 partidos oficiales, se consolidó como internacional absoluto con España y fue una pieza fundamental en el histórico Villarreal que conquistó la Europa League en 2021 bajo las órdenes de Unai Emery.

Precisamente, fue el técnico vasco quien volvió a apostar por él en el verano de 2023 para incorporarlo al Aston Villa. El conjunto inglés abonó 33 millones de euros para hacerse con sus servicios, poniendo fin a una etapa inolvidable en La Cerámica.

Desde entonces, Pau ha seguido creciendo en la Premier League, convirtiéndose en uno de los pilares defensivos del equipo de Birmingham y ampliando su palmarés con la conquista de una nueva Europa League el pasado mes de mayo.

Un regreso pensado para ayudar al Villarreal

Las declaraciones del jugador castellonense transmiten un fuerte componente sentimental. Lejos de buscar un último gran contrato o forzar una salida anticipada del Aston Villa, Pau Torres quiere cumplir íntegramente el vínculo firmado con el club inglés y regresar únicamente cuando pueda hacerlo sin coste alguno para el Villarreal.

De cumplirse, el defensa volvería a La Cerámica en el verano de 2028, con 31 años, una edad que todavía le permitiría competir al máximo nivel y aportar experiencia a un equipo que siempre ha considerado su casa.

Su mensaje también refleja el profundo vínculo que mantiene con la entidad amarilla. "Es el club de mi vida". No se trata de una frase aislada sino la confirmación de un sentimiento que nunca ha escondido desde que abandonó Vila-real para iniciar su aventura en Inglaterra.

Ahora, cinco años después de aquella gran venta que dejó 33 millones de euros en las arcas del club amarillo, Pau Torres ya pone fecha a un regreso que ilusiona al entorno groguet.