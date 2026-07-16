El Villarreal recupera un diseño con aroma a Champions para su segunda equipación

La nueva camiseta, diseñada por Joma bajo el lema 'No necesita color para destacar', apuesta por un elegante gris perla y recupera la inspiración de las históricas indumentarias de las campañas 2003/2004 y 2004/2005

El Villarreal CF ha desvelado su segunda equipación para la temporada 2026/2027. Bajo el lema 'No necesita color para destacar', el conjunto castellonense ha presentado una camiseta que mira directamente a una de las épocas más recordadas de la historia del club y que ya está a la venta tanto en las tiendas oficiales como en la tienda online de la entidad.

La nueva indumentaria apuesta por un elegante gris perla como color predominante en el torso, combinado con mangas en azul cerúleo y pequeños detalles amarillos que mantienen la identidad del 'Submarino'. Una propuesta sobria y diferente que rompe con los colores tradicionales de los últimos años, pero que guarda un profundo significado para el club.

Un guiño a dos temporadas inolvidables

El diseño está inspirado en las segundas equipaciones que lució el Villarreal durante las campañas 2003/2004 y 2004/2005, dos cursos que marcaron un antes y un después en la historia de la entidad castellonense.

Aquella generación liderada por futbolistas como Marcos Senna, Juan Román Riquelme o Diego Forlán llevó al equipo a disputar su primera semifinal europea, en la Copa de la UEFA, y firmó un histórico tercer puesto en LaLiga que permitió al Villarreal clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones.

El guiño cobra todavía más sentido después de la extraordinaria temporada firmada por el equipo el pasado curso a las órdenes de Marcelino García Toral. El conjunto amarillo volvió a finalizar tercero en el campeonato liguero, igualando una clasificación que solo se había conseguido en aquella inolvidable etapa de principios de siglo y recuperando así un lugar entre la élite del fútbol europeo.

Ya disponible para los aficionados

La nueva segunda equipación ya puede adquirirse en los puntos de venta oficiales del club. La camiseta tiene un precio de 72,90 euros, el mismo que la primera equipación presentada varias semanas atrás -la más asequible de todos los equipos de Primera División, por cierto-, mientras que el pantalón está disponible por 23 euros y las medias por 12 euros.

Como es habitual, la presentación ha estado acompañada por una cuidada campaña audiovisual en la que el Villarreal ha querido poner en valor que la camiseta "no necesita color para destacar", un mensaje que enlaza tanto con el diseño elegido como con la personalidad de un club acostumbrado a competir al máximo nivel sin perder su esencia.

Con este lanzamiento, el Villarreal completa un nuevo paso en la presentación de la colección diseñada por Joma para la temporada 2026/2027. Una equipación que combina modernidad y nostalgia, recuperando un diseño asociado a algunos de los mayores éxitos de la historia del club y que, ahora, pretende acompañar a un equipo que volverá a competir entre los mejores de Europa con el objetivo de seguir escribiendo nuevas páginas para el recuerdo.