El Villarreal presenta su primera equipación para la temporada 2026/2027

Georges Mikautadze fue el encargado de vestir la nueva elástica amarilla, una camiseta que mantiene la línea de los últimos años con pequeños retoques de la marca; muchos aficionados mostraron cierta decepción al apostar por un modelo demasiado continuista con un diseño que apenas introduce cambios perceptibles

El Villarreal CF ya tiene camiseta para la temporada 2026/27. El club amarillo presentó este lunes su nueva primera equipación, una camiseta que volverá a acompañar al 'Submarino' en una campaña especialmente ilusionante en la que competirá en LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Fiel a su identidad, la nueva elástica mantiene el amarillo como absoluto protagonista, aunque incorpora algunos detalles que buscan diferenciarla de las utilizadas en cursos anteriores. Bajo el lema "Feta per a fluir (Hecha para fluir)", la nueva camiseta apuesta por un diseño inspirado en el movimiento del agua, representado mediante un acabado jacquard que recorre buena parte de la prenda y le aporta un aspecto más dinámico. El club ya ha puesto a la venta la camiseta por un precio de 72,90 euros. Las calzonas cuestan 23 euros y las medias 12 euros.

El encargado de presentar la nueva equipación ha sido Georges Mikautadze. El delantero georgiano ejerció de modelo por un día en las imágenes difundidas por el club para mostrar una camiseta que volverá a identificar al Villarreal dentro y fuera de los terrenos de juego durante el próximo curso.

Inspiración en el agua y detalles en azul

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una franja azul continua que conecta visualmente la camiseta con el pantalón. Ese detalle lateral rompe ligeramente con la uniformidad del amarillo y aporta un toque diferente a un diseño que mantiene la esencia clásica de la entidad castellonense.

Además, la marca deportiva Joma ha apostado por crear un contraste entre las texturas de la parte delantera y la trasera, generando una sensación de profundidad visual que pretende reforzar la personalidad de la equipación.

La camiseta conserva una línea elegante y reconocible, alejada de apuestas demasiado arriesgadas. Una decisión que suele dividir opiniones entre quienes prefieren mantener la tradición y quienes esperan propuestas más rompedoras cada verano.

Tecnología y sostenibilidad

Más allá del apartado estético, el Villarreal también ha querido poner el foco en los avances técnicos de la nueva equipación. La camiseta está confeccionada íntegramente con poliéster reciclado, un material obtenido a partir de residuos plásticos transformados en tejido técnico. Según explica la propia marca, este proceso permite reducir significativamente las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de la prenda.

A ello se suman distintos elementos destinados a mejorar el rendimiento del futbolista. Entre ellos aparecen los paneles de ventilación Micro-Mesh System, ubicados en las zonas de mayor sudoración para favorecer la transpiración, así como las costuras planas Flatlock, diseñadas para minimizar las rozaduras durante la práctica deportiva.

El escudo y los logotipos de silicona también contribuyen a reducir el peso de la camiseta y aumentar la comodidad sobre el terreno de juego.

Las redes piden más innovación

Como suele ocurrir cada vez que se presenta una nueva equipación, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Aunque muchos aficionados valoraron positivamente la apuesta por mantener la identidad clásica del Villarreal, otros mostraron cierta decepción por la escasa diferencia respecto a modelos anteriores.

Varios seguidores señalaron que la camiseta resulta demasiado continuista y que el diseño apenas introduce cambios perceptibles respecto a temporadas anteriores. De hecho, una de las críticas más repetidas hace referencia precisamente a la falta de innovación en unas equipaciones que, año tras año, mantienen una línea muy similar.

En cualquier caso, más allá del debate estético, la realidad es que el Villarreal ya tiene preparada la camiseta con la que intentará volver a hacerse fuerte en La Cerámica y competir al máximo nivel en Europa.