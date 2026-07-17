Requena, cerca del Levante: el Villarreal acelera otra salida en su operación limpieza

El centrocampista granadino podría convertirse en el quinto futbolista del filial en abandonar la disciplina este verano tras las marchas de Jean Ives Valou, Toni Tamarit, Thiago Ojeda y Víctor Moreno

La operación salida del Villarreal sigue avanzando y Dani Requena apunta a ser el siguiente en hacer las maletas. Tal y como se venía informando, el club amarillo y el Levante siguen acercando posturas de forma significativa y la incorporación del centrocampista al conjunto granota estaría cada vez más próxima, a falta únicamente de resolver los últimos detalles de la negociación.

El futbolista, que actualmente realiza la pretemporada a las órdenes de Iñigo Pérez, tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2027, aunque todo hace indicar que su futuro estará lejos de La Cerámica.

De confirmarse la operación, Requena se convertiría en el quinto jugador del Villarreal B que abandona la disciplina amarilla este verano, tras las salidas de Thiago Ojeda, Toni Tamarit, Jean Ives Valou y Víctor Moreno. Si se tiene en cuenta también el traspaso de Ramón Terrats al Getafe, otro de los futbolistas que regresaban este verano tras cesión, sería el sexto movimiento dentro de la profunda reestructuración que está llevando a cabo el club.

El Levante toma la delantera

El interés del Levante por Dani Requena no es nuevo, pero las conversaciones entre ambas entidades han dado un paso adelante en los últimos días. Según informa el diario As, las negociaciones avanzan por buen camino y el mediocentro está muy cerca de convertirse en un refuerzo para el equipo que dirige Luis Castro.

Por el momento no ha trascendido la fórmula definitiva de la operación. El Villarreal y el Levante continúan perfilando los últimos flecos de un acuerdo que permitiría al futbolista continuar su carrera en Primera División después de una campaña que ha disparado su cotización.

Mientras tanto, Requena sigue ejercitándose con el primer equipo amarillo, aunque la fuerte competencia que existe en el centro del campo y la planificación deportiva hacen pensar que su etapa como groguet está cerca de llegar a su fin.

Una decisión importante para el Villarreal

El interés por Requena llega en un momento interesante para el Villarreal. El futbolista tiene un año más de contrato y su valor de mercado está un poco por debajo del millón de euros, por lo que el 'Submarino' deberá tomar una decisión importante en las semanas venideras.

La intención del club es que el jugador salga traspasado y se pueda ingresar una cierta cantidad por su venta y no ha existido intención de renovarle.

Una cesión que disparó su valor

El crecimiento del centrocampista durante la pasada temporada explica el interés que ha despertado en el mercado. Cedido en el Córdoba, Requena completó el mejor curso de su carrera, disputando 36 partidos en Segunda División y anotando dos goles.

Más allá de las cifras, el granadino fue una de las piezas clave del conjunto andaluz gracias a su capacidad para dirigir el juego, su inteligencia táctica y su polivalencia en la medular. Su excelente rendimiento tuvo incluso premio con la llamada de la selección española Sub-21, con la que debutó el pasado mes de marzo en los compromisos frente a Chipre y Kosovo.

Ese crecimiento provocó que varios clubes siguieran de cerca su situación. Durante las últimas semanas había sido relacionado con equipos como el Racing de Santander o el Rayo Vallecano, además de despertar interés en ligas extranjeras como las de Bélgica, Países Bajos o Portugal. Sin embargo, es el Levante quien ha logrado colocarse en cabeza de la carrera.

Iñigo Pérez tenía la última palabra

El Villarreal quería que Iñigo Pérez pudiera evaluar personalmente al futbolista durante las primeras semanas de pretemporada antes de adoptar una decisión definitiva. Sin embargo, la planificación deportiva del club y la competencia existente en la medular han terminado inclinando la balanza hacia una salida.

La irrupción de jóvenes como Carlos Maciá o Alassane Diatta, ambos con opciones de asentarse en la dinámica del primer equipo, ha reducido todavía más el margen de un Requena que necesitaba encontrar un proyecto donde pudiera disponer de continuidad. Todo apunta ahora a que ese destino será el Levante.