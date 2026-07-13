Víctor Moreno, al Tenerife: el Villarreal hace oficial su traspaso y sigue aligerando plantilla

El extremo granadino firma por tres temporadas con el conjunto canario y el 'Submarino' continúa resolviendo los expedientes de jugadores sin sitio en los planes de Iñigo Pérez; el granadino se convierte en la quinta salida confirmada en menos de una semana tras las marchas de Jean Ives Valou, Ramón Terrats, Toni Tamarit y Thiago Ojeda

El Villarreal CF hizo oficial el traspaso de Víctor Moreno al CD Tenerife, confirmando una operación que llevaba varios días encarrilada y se daba por hecha. El extremo granadino, de 21 años, pone fin a una etapa de nueve temporadas en la cantera amarilla para comprometerse con el conjunto blanquiazul por tres campañas, hasta junio de 2029, en una salida que permite al 'Submarino' seguir despejando la plantilla de cara al nuevo proyecto de Iñigo Pérez.

La marcha de Víctor Moreno supone un nuevo paso dentro del trabajo que está realizando la dirección deportiva para resolver la situación de los futbolistas que regresaban tras cesión o que habían agotado su recorrido dentro del club. Después de las salidas de Valou y Ramón Terrats rumbo al Getafe, Toni Tamarit al Alverca portugués y Thiago Ojeda en dirección Pucela, el Villarreal cierra otro expediente con un futbolista que terminaba contrato el próximo verano y para el que no se contemplaba una nueva cesión. Todas estas operaciones se han precipitado en la primera semana de la vuelta al trabajo.

El Tenerife incorpora así a uno de los extremos jóvenes con mayor proyección de la categoría, mientras que el Villarreal mantiene abierta la posibilidad de obtener beneficios futuros gracias a una operación estructurada con variables y un porcentaje sobre una hipotética venta.

Del regreso al Granada a un giro inesperado

La historia de este traspaso dio un vuelco en apenas unos días. Todo apuntaba a que Víctor Moreno regresaría al Granada, el club donde comenzó su formación antes de incorporarse a la cantera amarilla siendo todavía un niño. Las conversaciones entre ambas entidades estaban muy avanzadas y el propio futbolista veía con buenos ojos volver a casa. Sin embargo, los cambios producidos en la planificación deportiva del conjunto nazarí tras la entrada del fondo BLA terminaron paralizando la operación.

Con este camino bloqueado, el Tenerife aprovechó la oportunidad y aceleró las negociaciones hasta cerrar un acuerdo definitivo con el Villarreal. El conjunto canario logró adelantarse al resto de clubes interesados y convenció tanto al jugador como al 'Submarino' con una propuesta adaptada a su situación económica.

Nueve años de crecimiento en Miralcamp

La salida de Víctor Moreno pone punto final a una larga etapa de formación en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El extremo llegó al Villarreal procedente del Granada siendo todavía un futbolista en edad infantil y fue superando todas las categorías inferiores hasta convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección de su generación.

En la temporada 2023/2024 debutó con el Villarreal B en Segunda División siendo todavía juvenil y acumuló nueve apariciones en el fútbol profesional. Tras el descenso del filial, adquirió un papel protagonista en Primera Federación, primero a las órdenes de Miguel Álvarez y posteriormente con David Albelda.

Durante la primera mitad de la pasada campaña firmó tres goles y ocho asistencias en una veintena de encuentros, convirtiéndose durante muchas jornadas en el máximo asistente del Grupo II de Primera Federación. Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas de LaLiga Hypermotion.

El jugador se ha despedido del club amarillo con palabras de agradecimiento a través de una publicación en sus redes sociales. "Después de ocho años, llega el momento de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Me voy orgulloso de haber defendido este escudo y agradecido por cada oportunidad que el Villarreal me ha dado. Este club siempre será parte de mí y de mi historia".

Experiencia en Segunda antes del salto definitivo

En el mercado invernal salió cedido a la Cultural y Deportiva Leonesa para continuar creciendo en el fútbol profesional. Allí disputó 16 partidos de Segunda División y anotó dos goles, aunque no pudo evitar el descenso del conjunto leonés. Entre ambas etapas de la temporada cerró el curso con cinco tantos y ocho asistencias, unos registros que despertaron el interés de numerosos clubes de la categoría de plata.

El propio Tenerife destacó en el comunicado oficial de su incorporación que se trata de un extremo "desequilibrante", capaz de actuar por ambas bandas, con velocidad, desborde, calidad técnica y facilidad para generar superioridades en el uno contra uno, además de una notable capacidad para asistir y llegar al área rival.

El Villarreal sigue aclarando su verano

Desde la perspectiva grogueta, la oficialidad del traspaso representa un movimiento más dentro del proceso de reestructuración de la plantilla, sobre todo para aclarar el panorama de los futbolistas que regresan tras cesión.

El Villarreal continúa reduciendo la lista de jugadores cuya continuidad estaba en el aire antes del inicio de la temporada. La prioridad del club sigue siendo dar salida a aquellos futbolistas que difícilmente tendrán hueco en el primer equipo, buscando al mismo tiempo fórmulas que permitan conservar un retorno económico en caso de revalorización.