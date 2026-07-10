Roig da varios portazos a ofertas por Carlos Romero: solo saldría por 45 millones

El Villarreal ha convertido al lateral en una de las grandes apuestas de su proyecto tras recuperarlo de su cesión en el Espanyol y renovarlo hasta 2031; varios gigantes europeos han tocado a la puerta y el club se remite a su cláusula de rescisión, dejando claro que el valenciano no está en venta

El Villarreal tiene muy claro alrededor de qué piedras angulares debe construir su nuevo proyecto. Carlos Romero ha regresado a La Cerámica después de dos temporadas cedido en el Espanyol y lo ha hecho con un cartel completamente distinto al que tenía cuando se favoreció su préstamo.

Ya no es una promesa. El lateral valenciano es un jugador consolidado, una realidad de LaLiga y un futbolista codiciado por su demarcación y buenas condiciones. Regresa para liderar la nueva etapa de Iñigo Pérez y no le faltan pretendientes.

La apuesta del club es total. Tanto que, según informa el diario Marca, Fernando Roig ha rechazado propuestas por él de varios clubes de primer nivel europeo que han llamado a la puerta para interesarse por la situación del lateral zurdo. La respuesta ha sido siempre la misma: Carlos Romero no está en el mercado.

Un regreso planificado desde hace meses

En el Villarreal sabían los pasos que iban a dar con Carlos Romero desde varios meses atrás. La operación se diseñó con mucha antelación. La salida de Alfonso Pedraza se venía barruntando desde el mercado invernal y en el mes de enero ya estaba completamente prevista, por lo que la dirección deportiva activó su plan y decidió que su relevo natural sería un futbolista criado en Miralcamp y que estaba completando una evolución sobresaliente en el Espanyol.

De hecho, el club anunció su vuelta por todo lo alto, con honores incluso de fichaje, proclamando su regreso junto a su renovación hasta 2031. Evidentemente, este acuerdo ya dejaba entrever que había clubes interesados en mejorar las condiciones iniciales con las que teóricamente iba a regresar a La Cerámica.

Pese a ello, ese acuerdo de continuidad llevaba tiempo apalabrado. Con esa ampliación contractual, el Villarreal no solo premiaba su crecimiento, sino que reforzaba su posición ante un mercado que comenzaba a agitarse alrededor del valenciano. El mensaje era claro y contrastaba con lo sucedido con los otros cedidos que retornan: Carlos Romero vuelve para quedarse.

Suculentas ofertas de gigantes europeos

Grandes clubes como Chelsea, Bayer Leverkusen o Eintracht de Frankfurt han seguido muy de cerca la evolución del futbolista y habrían trasladado su interés durante las últimas semanas.

No es casualidad. Esos equipos han perdido laterales importantes como Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo, por lo que están obligados a buscar sustitutos y fijarse en Carlos Romero no es una locura.

El valenciano firmó una campaña espectacular en el Espanyol, convirtiéndose en uno de los mejores carrileros izquierdos del campeonato. Sus seis goles y tres asistencias, unidos a un rendimiento defensivo sobresaliente, le llevaron incluso a formar parte del 'Equipo de la Temporada de LaLiga'.

El Villarreal nunca abrió la puerta a una negociación

Ni el club ni el propio jugador contemplan un cambio de destino este verano. Romero quiere disputar la Champions League con el equipo amarillo y seguir creciendo en el club donde se formó antes de aspirar a dar el salto definitivo a la selección española.

El Villarreal sabe que el mercado será largo y también que, probablemente, tendrá que realizar alguna venta importante antes de que cierre el periodo de fichajes. Pero una cosa es vender y otra muy distinta malvender.

Carlos Romero no figura entre los futbolistas transferibles y la entidad presidida por Fernando Roig ha fijado una línea roja innegociable: únicamente estudiaría una salida si algún club se acercase o abonase íntegramente su cláusula de rescisión, fijada en 45 millones de euros.

Esa es la protección que el Villarreal ha colocado sobre uno de los jugadores con mayor proyección de toda la plantilla.

No existe intención de negociar rebajas ni de escuchar ofertas inferiores porque el convencimiento interno es absoluto.

El heredero de Pedraza

La evolución de Carlos Romero responde exactamente al modelo de crecimiento que tanto éxito ha dado al Villarreal durante los últimos años. El lateral llegó procedente del Torre Levante en 2019, pasó por todas las categorías de la cantera grogueta, debutó con el primer equipo y terminó de explotar durante sus dos cesiones consecutivas al Espanyol.

Allí disputó 71 partidos oficiales y terminó consolidándose como uno de los carrileros más completos de Primera División. Su progresión ha permitido al Villarreal afrontar con absoluta tranquilidad la salida de Alfonso Pedraza. La dirección deportiva siempre entendió que el relevo estaba dentro de casa y esperó el momento adecuado para recuperarlo.

Ahora, con Iñigo Pérez al frente del banquillo, Carlos Romero tendrá la oportunidad de asumir definitivamente ese papel protagonista.

Una pieza estratégica para el nuevo Villarreal

En La Cerámica nadie esconde que el lateral valenciano representa mucho más que un futbolista con proyección. Es uno de los ejemplos del modelo de cantera del club, un jugador formado en Miralcamp que ha seguido todos los pasos previstos hasta regresar preparado para competir al máximo nivel.

Por eso el Villarreal no contempla desprenderse de él, ni siquiera en un verano en el que deberá equilibrar cuentas con alguna venta importante. Fernando Roig y la dirección deportiva consideran que el futuro deportivo del equipo pasa, en buena parte, por jugadores como Carlos Romero. El mensaje hacia el mercado ya está lanzado: el lateral es intocable. Quien quiera llevárselo tendrá que poner sobre la mesa los 45 millones de euros de su cláusula.