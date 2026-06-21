Decisiones calientes con los nueve cedidos que regresan a La Cerámica

Carlos Romero es el único que regresa con protagonismo asegurado en La Cerámica la próxima temporada; Ilias Akhomach y Thiago Fernández serán evaluados en pretemporada; otros jugadores como Víctor Moreno, Thiago Ojeda o Toni Tamarit tendrán que buscar equipo; Dani Requena apunta a ser traspasado

El Villarreal CF arrancará la pretemporada con nueve futbolistas de vuelta tras sus respectivas cesiones. Sin embargo, solo Carlos Romero tiene el sitio garantizado en el nuevo proyecto de Íñigo Pérez. Los otros ocho expedientes permanecen completamente abiertos.

La dirección deportiva amarilla tendrá que decidir en las próximas semanas qué hacer con un grupo de jugadores de perfiles y situaciones muy diferentes. Algunos podrían pelear por quedarse, otros volverán a salir cedidos y no se descartan tampoco ventas definitivas. ESTADIO Deportivo analiza cada caso en particular.

Carlos Romero, el único con el billete asegurado

El lateral valenciano es el gran triunfador de la operación retorno. Tras dos temporadas cedido en el Espanyol, regresa a La Cerámica con un nuevo contrato hasta 2031 y con el cartel de ser uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga.

Sus números avalan su crecimiento: 71 partidos oficiales y ocho goles con la camiseta perica. Además, la salida de Alfonso Pedraza ha dejado un hueco evidente en el carril izquierdo, donde competirá con Sergi Cardona por un puesto en el once.

En el club le consideran ya un futbolista preparado para asumir un papel protagonista y, de hecho, su vuelta ha sido tratada internamente como el primer fichaje de la temporada.

Ilias Akhomach, el reencuentro con Íñigo Pérez

El extremo marroquí recuperó sensaciones en el Rayo Vallecano precisamente a las órdenes de Íñigo Pérez, que ahora vuelve a encontrárselo en Vila-real.

En Vallecas se convirtió en un jugador importante y terminó la temporada con dos goles y tres asistencias, aunque su impacto fue mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas.

El Celta de Vigo ya se ha interesado por su situación, consciente de que necesita un futbolista desequilibrante por banda. Sin embargo, la llegada de Íñigo Pérez al banquillo amarillo podría abrirle una puerta que hace apenas unos meses parecía cerrada. A día de hoy, es uno de los candidatos con más opciones de convencer al técnico durante el verano.

Terrats y Thiago Fernández, dos decisiones del entrenador

La situación de Ramón Terrats es más compleja. Su cesión en el Espanyol ha estado marcada por los altibajos. Pese a ello, sigue siendo un centrocampista muy valorado en La Cerámica por su polivalencia y capacidad de trabajo. Su continuidad dependerá en gran medida de las sensaciones que deje durante la pretemporada y de la configuración definitiva del centro del campo.

Algo parecido sucede con Thiago Fernández. El argentino llegó procedente de Vélez como una gran apuesta de futuro, pero salió cedido al Real Oviedo apenas unas semanas después de aterrizar en España. El centrocampista, de 22 años, tiene contrato hasta 2031 y el club sigue creyendo firmemente en su potencial. Sin embargo, su condición de extracomunitario obliga a estudiar con detalle la composición de la plantilla. Su futuro dependerá tanto de las decisiones deportivas como de las necesidades administrativas.

Álex Forés, un año para olvidar

La cesión de Álex Forés en el Real Oviedo no ha salido como esperaba ninguna de las partes. El delantero apenas disputó 18 partidos ligueros, solo fue titular en tres de ellos y terminó la temporada sin marcar un solo gol. La opción de compra incluida en el acuerdo no fue ejecutada y el atacante volverá a Vila-real sin un sitio claro en el primer equipo.

Con contrato hasta 2027, el Villarreal estudiará diferentes salidas. Una nueva cesión o incluso un traspaso parecen las opciones más probables.

Dani Requena, la gran oportunidad de hacer caja

La situación de Dani Requena apunta a convertirse en una de las negociaciones del verano. El granadino completó una magnífica campaña en el Córdoba, donde disputó 36 partidos, superó los 2.600 minutos y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo andaluz.

Su rendimiento ha despertado el interés del Racing de Santander, del Rayo Vallecano y de varios clubes extranjeros. Además, el futbolista entra en el último año de contrato y el Villarreal no parece dispuesto a renovarlo. La idea inicial pasa por estudiar un traspaso y obtener un rendimiento económico por un jugador que ha aumentado considerablemente su cotización.

Víctor Moreno, destino Granada

Otro expediente muy avanzado es el de Víctor Moreno. El extremo granadino no entra en los planes de la entidad y su prioridad pasa por regresar a su tierra. El Granada ya prepara conversaciones con el Villarreal para lograr una cesión con opción de compra, aunque los amarillos valoran al jugador en alrededor de un millón de euros.

Moreno dejó un gran sabor de boca en Primera RFEF, especialmente durante la primera mitad de la temporada con el filial, donde llegó a ser el máximo asistente de su grupo antes de salir cedido a la Cultural Leonesa. Su salida este verano solo parece cuestión de tiempo.

Thiago Ojeda y Toni Tamarit, dos nuevas cesiones en el horizonte

Tanto Thiago Ojeda como Toni Tamarit regresan tras sus respectivas experiencias en la Cultural Leonesa y el Mirandés.

En ambos casos, la hoja de ruta parece bastante definida. Son dos futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y sin espacio inmediato en el primer equipo.

La intención del Villarreal es encontrarles un destino que les permita seguir acumulando minutos y experiencia competitiva antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.