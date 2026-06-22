Víctor Moreno, a un paso de convertirse en el primer fichaje del Granada

Casi resuelta la primera carpeta de los cedidos que regresan a Miralcamp; el futbolista granadino quiere jugar en su tierra y todo apunta a que la operación se cerrará en un traspaso a coste cero con una opción de recompra y un porcentaje de futura venta para el Villarreal CF

El Villarreal está a punto de cerrar la primera de las nueve carpetas que tiene abiertas con sus jugadores cedidos de regreso. Se trata de Víctor Moreno, uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera que está a punto de convertirse en la primera incorporación del Granada CF. El club andaluz tendría ya muy avanzado su primer movimiento del mercado estival, un fichaje que tiene un fuerte vínculo emocional ya que se formó en las categorías inferiores de la entidad nazarí antes de poner rumbo a La Cerámica.

Según informa el diario Ideal, las negociaciones entre ambos clubes se encuentran en una fase ya avanzada y el acuerdo podría cerrarse bajo una fórmula similar al que ambas entidades acordaron hace un año con Jorge Pascual. La operación pasaría por un traspaso a coste cero, aunque el Villarreal se reservaría determinados derechos sobre el futbolista, como una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.

Un regreso a casa cada vez más cercano

Víctor Moreno, de tan solo 20 años, tiene claro que su objetivo es regresar a Granada. El extremo, cedido el pasado curso en León, no entra en los planes del Villarreal y su salida este verano solo es cuestión de tiempo. En Los Cármenes ven en él una oportunidad de mercado y un futbolista con margen de crecimiento para un proyecto que volverá a tener el ascenso como gran objetivo.

El club nazarí estudia ahora la fórmula correcta para cerrar la operación. Desde el Villarreal se mantienen a la espera de que una negociación que dan por sentada ya que el deseo del jugador es marcharse a su tierra. El propio jugador ya ha trasladado su deseo de vestir la camiseta rojiblanca y regresar a su ciudad natal nueve años después de abandonar la cantera granadinista para poner rumbo a La Cerámica cuando apenas era un alevín de 11 años.

Un curso de crecimiento entre el filial y la Cultural

La temporada de Víctor Moreno ha servido para confirmar las buenas sensaciones que venía dejando desde hace tiempo. El atacante comenzó el curso en el Villarreal B, donde se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo. De hecho, llegó a ser el máximo asistente de su grupo en Primera RFEF antes de salir cedido en el mercado invernal.

Su destino fue la Cultural Leonesa, que buscaba un futbolista capaz de cubrir la marcha del también granadino Paco Cortés. Allí disputó 16 encuentros en la segunda mitad del campeonato, siendo titular en ocho de ellos y dejando su sello en el tramo final de la temporada con dos goles en las últimas cinco jornadas, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo como colista.

Incluso en su visita a Los Cármenes dejó detalles de su calidad. Entró desde el banquillo y puso en apuros al conjunto de Pacheta con varias acciones que no pasaron desapercibidas para los técnicos rojiblancos.

Más pretendientes para Víctor Moreno

De esta forma, el futuro de Víctor Moreno apunta cada día más hacia Granada. Aunque Córdoba y Ceuta también han mostrado interés en hacerse con sus servicios, el conjunto nazarí es el mejor colocado y en los próximos días espera cerrar conversaciones con el Villarreal.

El Granada intenta incluir una cláusula de compra obligatoria en caso de lograr el ascenso a Primera División. La cifra rondaría el millón de euros, cantidad en la que el 'Submarino' valora al futbolista.

La progresión de Víctor dentro del Villarreal ha sido constante y siempre ha estado considerada por encima de la media de su generación. Prácticamente en cada etapa ha competido en una categoría superior a la que le correspondía por edad. Sin ir más lejos, en la temporada 2023/2024 fue el único juvenil con ficha y dorsal del Villarreal B en Segunda División. Apenas participó en ocho encuentros, pero el club dejó claro con aquella apuesta la enorme confianza que tenía en su potencial. Ese mismo curso marcó su primer gol con el filial ante el Racing de Santander en la última jornada, un tanto que acabó siendo decisivo para dejar al conjunto cántabro sin opciones de 'playoff'.

Meses después, el Racing estuvo muy cerca de ficharlo, aunque el Villarreal frenó la operación cuando parecía prácticamente cerrada. Un año más tarde se consolidó en el filial, superando los 1.300 minutos y anotando dos goles para contribuir a la permanencia del equipo.

Después de no concretarse su salida al Racing, el extremo se quedó en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y respondió firmando una primera mitad de temporada sobresaliente. Su rendimiento le llevó a convertirse en el máximo asistente del Grupo II de Primera RFEF, con ocho pases de gol, antes de salir cedido en invierno a la Cultural Leonesa.

Ahora espera que el Granada dé el paso definitivo y alcance un acuerdo con el Villarreal, ya que una cesión o traspaso cero aparece como las vías más factibles para desbloquear la operación. La predisposición del futbolista a regresar a Los Cármenes juega a favor de la entidad andaluza, aunque las negociaciones todavía se presentan un tanto complejas.

Un talento seguido desde hace años

Víctor Moreno abandonó el Granada siendo todavía cadete después de que el Villarreal apostara decididamente por su incorporación. Desde entonces ha ido quemando etapas en la cantera amarilla, alternando su formación entre el Villarreal y el Roda, el club convenido del 'Submarino'.

Su progresión también le abrió las puertas de las categorías inferiores de la selección española, pasando por las selecciones Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-19. Además, ya sabe lo que es competir en el fútbol profesional después de debutar con el Villarreal B en Segunda División en la campaña 2023/2024.

Los informes de seguimiento que maneja el Granada destacan especialmente su capacidad para interpretar los espacios, su facilidad para generar ventajas en el último tercio y una notable lectura del juego ofensivo, cualidades que le permitieron firmar tres goles y ocho asistencias con el filial antes de salir cedido.

A la espera de que las conversaciones entren en su recta final, todo apunta a que Víctor Moreno está cada vez más cerca de convertirse en el primer refuerzo del Granada para la temporada 2026/2027 y en un nuevo ejemplo de la conexión cada vez más estrecha entre Los Cármenes y La Cerámica.