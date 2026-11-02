Anthony Gordon no se conforma en el Barcelona: "Aún no se ha visto lo mejor de mí. Quizás tengo que ser más egoísta"

Anthony Gordon ha hecho autocrítica en su primera comparecencia pública como jugador del Barcelona. El inglés reconoce que todavía tiene margen de mejora, se exige más goles y asistencias y lanza un mensaje antes de medirse al Aston Villa

Anthony Gordon no ha necesitado demasiado tiempo para ganarse el cariño de la afición del Barcelona, pero el propio futbolista considera que todavía está lejos de alcanzar su mejor versión. El extremo inglés ha comparecido públicamente por primera vez para hablar de su adaptación al conjunto azulgrana y ha dejado varias reflexiones sobre su rendimiento, la exigencia que se impone y la competencia dentro de la plantilla. Su mensaje ha sido claro: no está satisfecho con lo conseguido hasta ahora y quiere dar un paso adelante.

En la previa del encuentro de Champions League ante el Aston Villa, el atacante ha reconocido que el cambio de club y de país está siendo un proceso diferente a todo lo que había vivido hasta ahora. Llegó al Camp Nou el pasado verano procedente del Newcastle, después de consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del conjunto inglés, y firmó un contrato con el Barça hasta 2031. "Empecé bastante bien a pesar del cambio de club y país. No es fácil adaptarse a algo tan diferente, me llevará un tiempo asentarme. He empezado bien, pero sé que puedo dar más. No se ha visto lo mejor de mí", reconoció. De hecho, cuando le pidieron que valorase sus primeros meses como azulgrana, se puso una nota de "un siete o siete y medio", dejando claro que todavía tiene margen de mejora.

Gordon se exige más: "Quizás tengo que ser más egoísta"

El internacional inglés también explicó qué aspectos de su juego quiere mejorar. No se conforma con participar en la construcción ofensiva ni con facilitar ocasiones a sus compañeros. Su objetivo pasa por tener una mayor influencia en los resultados, asumir responsabilidades y convertirse en un futbolista todavía más determinante en los metros finales. "Me exijo marcar, asistir, asumir responsabilidades o cambiar los partidos. Es lo que hacen los mejores jugadores del mundo. Quizás a veces tengo que ser más egoísta, no pasar tanto el balón, driblar más e intentar marcar más goles, que es lo que ayuda al equipo a ganar partidos", explicó.

Sus números reflejan que su adaptación ya está dejando resultados. En LaLiga suma dos goles y cuatro asistencias en diez partidos, mientras que también ha conseguido estrenarse como goleador en la Champions League. Su última aportación llegó precisamente en la goleada del Barcelona ante el Alavés (6-1), cuando saltó al terreno de juego desde el banquillo y cerró la cuenta con una gran vaselina en el minuto 81.

Ni Adeyemi ni sus compañeros: su rival es él mismo

Otro de los asuntos sobre los que se pronunció Gordon fue la competencia por hacerse con un puesto en el equipo titular. El atacante inglés evitó entrar en comparaciones con Karim Adeyemi y dejó claro que su principal objetivo es mejorar individualmente, independientemente de lo que hagan los futbolistas que comparten posición con él. "Sinceramente, solo compito conmigo mismo. El éxito o fracaso de otros no me afecta. Me centro en intentar dar mi mejor versión juegue cinco o 90 minutos", afirmó. Una declaración que refleja su mentalidad en una plantilla con numerosas alternativas ofensivas y en la que cada oportunidad cuenta para convencer a Hansi Flick.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, a los que atribuyó buena parte de la ayuda que está recibiendo durante su adaptación. "Todos los jugadores del vestuario y el entrenador me están ayudando mucho. Sobre todo los que hablan inglés, como por ejemplo Eric García. Lo entiendo prácticamente todo, pero si hay algo que no comprendo todos me ayudan", señaló.

El extremo destacó especialmente la humildad que ha encontrado en el vestuario azulgrana, algo que le ha sorprendido después de llegar a un equipo repleto de futbolistas de primer nivel. Además, reconoció que la conexión con la afición ha superado sus expectativas. "Me encanta la conexión que tengo con la afición. No me lo esperaba con solo tres meses aquí. Me encanta jugar en nuestro estadio, el ambiente en las gradas. Los aficionados me han apoyado mucho y espero devolver el cariño con goles y títulos", prometió.

Gordon no ve al PSG ni al Real Madrid por encima del Barça

La comparecencia también dejó un mensaje sobre las dos derrotas que más han dolido al Barcelona en las últimas semanas: las sufridas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Gordon asumió su parte de responsabilidad en ambos encuentros, aunque rechazó que esos resultados demuestren que sus rivales estén un escalón por encima del conjunto azulgrana. "El PSG y el Real Madrid no están por encima de nosotros aunque nos ganaran", defendió. El inglés considera que el Barcelona tuvo argumentos para competir contra ambos y recordó que, ante los blancos, el equipo dispuso de ocasiones suficientes para conseguir otro resultado. También apuntó al mayor descanso del conjunto parisino como uno de los factores que condicionaron aquel encuentro.

Ahora, el calendario ofrece una nueva oportunidad para demostrarlo. El Barcelona recibe al Aston Villa este martes 3 de noviembre en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto inglés llega con pleno de victorias en sus tres primeros partidos europeos, mientras que los azulgranas necesitan reaccionar después de su último tropiezo continental.