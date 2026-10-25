La intrahistoria del fichaje de Adeyemi por el Real Madrid: cuando Florentino dijo no

El extremo alemán pudo vestir de blanco, pero la dirección deportiva madridista descartó su incorporación el pasado verano; Jorge Mendes lo ofreció entonces al conjunto azulgrana y el futbolista dejó claro que solo quería jugar en el Camp Nou

El Clásico de este domingo llega con una historia de mercado que añade cierto picante a la rivalidad siempre inherente entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

Todo el mundo conoce lo que ocurrió con Rodri Hernández, quien decidió dar un volantazo a su fichaje por el club blanco para decantarse por la propuesta azulgrana. Sin embargo, el centrocampista madrileño no fue el único jugador que realizó un viaje similar cambiando el puente aéreo de Madrid a Barcelona. Hay otro fichaje barcelonista que también realizó el mismo trayecto.

Adeyemi fue rechazado por el Real Madrid

El protagonista en cuestión es Karim Adeyemi. El alemán pudo convertirse en futbolista del conjunto blanco el pasado verano, pero la entidad madridista decidió descartarlo. Finalmente, fue el Barça quien aprovechó la oportunidad para hacerse con los servicios del extremo alemán por una cantidad que ronda los 30 millones de euros.

La intrahistoria la ha desvelado Fabrizio Romano en una intervención en DAZN. Según el periodista italiano, el Borussia Dortmund ofreció al atacante al Real Madrid al comienzo del mercado estival, aprovechando que el futbolista afrontaba el último año de su contrato y no tenía intención de renovarlo.

Sin embargo, la respuesta del club blanco fue negativa. Sus responsables entendieron que Adeyemi no encajaba exactamente en el perfil que buscaban para reforzar la plantilla y optaron por explorar otras alternativas. Esta decisión adquiere ahora una dimensión especial, con el alemán defendiendo los colores del eterno rival en la previa del enfrentamiento entre ambos equipos.

"Solo Barça": la condición de Adeyemi

Después de que el Real Madrid dejase pasar la oportunidad, el Barcelona encontró una vía para cerrar una operación interesante. Jorge Mendes ofreció al futbolista a la entidad azulgrana, consciente de que su situación contractual podía facilitar las negociaciones con el Borussia Dortmund.

Además, Adeyemi tenía clara su prioridad. Quizás con cierta sensación de afrenta tras ser repudiado por el Real Madrid, el extremo transmitió su total intención de jugar en el Barça a toda costa por encima de cualquier otra propuesta que pudiese surgirle. Estuvo dispuesto a esperar al club catalán hasta el final, descartando otras posibilidades. Su negativa a renovar con el Dortmund colocaba a los alemanes en una situación delicada ya que debían negociar su salida o arriesgarse a perderlo sin ingresar dinero al finalizar la temporada.

El Barcelona supo jugar sus cartas. El Dortmund había llegado a reclamar alrededor de 40 millones de euros, una cifra que los azulgranas no estaban dispuestos a alcanzar. Tras una primera propuesta de 20 millones, las partes terminaron cerrando el acuerdo por 22 millones fijos más siete en variables.

De esta manera, el Barça incorporó a un internacional alemán con velocidad, potencia y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno por una cantidad relativamente contenida para el mercado actual.

Diomande, el elegido por el Real Madrid

La historia tiene otra derivada que añade interés a la comparación entre ambos clubes. Según la información difundida por Fabrizio Romano, el Real Madrid terminó decantándose por Yan Diomande, mientras que el Barcelona también valoró la posibilidad de fichar a este futbolista, pero consideró demasiado elevado su precio.

Antes de Adeyemi, el conjunto azulgrana habría explorado otras opciones, entre ellas el propio Yan Diomande, pero terminó apostando por Anthony Gordon y posteriormente por el propio Adeyemi ante lo ventajoso económico de la operación.

No es ningún secreto que los dos grandes del fútbol español manejaron alternativas similares, pero tomaron caminos diferentes para reforzar sus respectivos ataques. La diferencia estuvo tanto en el perfil elegido como en las condiciones económicas de cada operación. Mientras el Madrid descartó al alemán, el Barça aprovechó su voluntad de vestir de azulgrana y las circunstancias contractuales para cerrar el fichaje.