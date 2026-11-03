Nuevo parte médico de Jesús de Miguel: empeora su estado neurológico

El futbolista del CD Tenerife se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de que recibiera un golpe del portero Jesús Owono, jugador del FC Andorra, en los últimos minutos del partido disputado este pasado lunes

Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, ha empeorado su estado neurológico según ha anunciado el club tinerfeño en la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026. El CD Tenerife ha señalado que en las próximas horas dará más información sobre cómo se encuentra el delantero quien se encuentra ingresado actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El CD Tenerife ha difundido un escueto comunicado a las 5:00 horas de la madrugada, las 4:00 horas en las Islas Canarias, que decía lo siguiente: "La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente". El club tinerfeño se ha comprometido a dar más información en las próximas.

Jesús de Miguel se encuentra en el hospital desde este pasado lunes cuando sufrió un golpe por parte del portero Jesús Owono en los últimos minutos del partido que el CD Tenerife y el FC Andorra estaban disputando en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.